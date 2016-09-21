فضل شاكر يكشف لأول مرّة حقيقة قرب تسليم نفسه ضمن تسوية بعيدة عن الإعلام

بيروت ـ نفى الفنان المعتزل فضل شاكر جميع الاخبار التي يتم تداولها عن قرب تسليم نفسه للعدالة وللقضاء اللبناني ضمن تسوية يتم الاتفاق عليها بعيداً عن الإعلام.

وقال في رسالةٍ صوتية عبر شاشة الـmtv :”لا اتصالات ولا وسطاء ولا عمل على تسويات مرتقبة ،هذا كله كلام صحافي وإعلامي كاذب، تعودنا على كذب الإعلام اللبناني المرتهن الذي جرّمني وجرم الكثير مثلي من الناس، أريد أن اطمئن الجميع أنه لايوجد أي تسويات فليتوقفوا عن نشر قصص لا أساس لها من الصحة، مرة يقولون سلم نفسه، ومرة أخرى يكتبون تم إلقاء القبض عليه، ومرة يقولون فضل في المخفر، أنا اتمنى من الإعلام أن يكف عني”.

وتابع فضل شاكر يقول “أنا أطلب من أي مسؤول في الدولة اللبنانية أن يعطيني إثباتاً بأنني ارهابي وقاتل الجيش اللبناني، و بعدها سأخضع لهم دون أي شروط، هناك كاميرات مراقبة في المكان التي وقعت فيه المعارك في منطقة عبرا مع أحمد الأسير فليعرضوا تسجيلات الكاميرا التي تم تصويرها في تلك الفترة، وإذا ظهرت في إحداها وأنا أقاتل الجيش سأسلم نفسي فورا”.

وكشف فضل شاكر في ختام هذا الاتصال عن مسؤوليته في انسحاب الأسير من الشارع وفك الاعتصام بعد لقاء رتبّه مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مذكرًا بأنه سلّم سلاحه إلى الجيش اللبناني قبل أسبوع من معركة عبرا والأمر موثّق لدى مديرية الاستخبارات.