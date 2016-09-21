متحدث عراقي: تحرير12 قرية في الشرقاط واستمرار العمليات العسكرية

صلاح الدين – د ب أ – صرح متحدث عسكري عراقي الأربعاء، باستمرار العمليات العسكرية في قضاء الشرقاط لليوم الثاني على التوالي وتحرير 12 قرية، وتوقعات باستكمال العملية وتحرير كافة المناطق في غضون الساعات الـ 48 المقبلة.

وقال العقيد محمد الاسدي المتحدث باسم قيادة عمليات صلاح الدين، إن “العملية مستمرة من جميع المحاور وتم تحرير 12 قرية حتى الآن ونتوقع أن تتوج بتحرير كامل مناطق الشرقاط في غضون الساعات الـ 48 المقبلة ورفع العلم العراقي في أرجاء القضاء”.

وأضاف أن أربعة أفراد من القوات العراقية قتلوا اليوم، وأصيب 12 آخرون فيما تم العثور على خمس جثث لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق المحررة.

وذكر أن القوات العراقية اقتربت من مبنى بلدية قضاء الشرقاط والتقدم جيد في المحاور الأخرى.