أصالة نصري: اشتريت جنسيةدومينيكية لابنتي بسبب طريقة تعامل بعض الدول العربية مع السوريين

القاهرة ـ أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، للمرة الأولى في الإعلام، عن شرائها جنسية أجنبيّة لابنتها شام بسبب طريقة تعامل بعض الدول العربية مع السوريين.

واعترفت أصالة في حوار إذاعي قائلةً “إشتريت جنسية لابنتي… جنسية دومينيكية”.

وأضافت “لا أعتقد بأن ابنتي سيكون لها ولاء في حياتها للدومينيكان، لكنها تعتّرت وتعذبت”.

في سياقٍ متصل، صرّحت اصالة أنها كانت تحبّ أن تقول أن إبنتها شام لديها جواز سفر سوري فقط، وتابعت “متخيلة كم العذاب الذي تعانيه لتحصل على تأشيرة دخول للدول العربية؟”.