فلسطيني قَتَلَ زوجته الحامل وهي نائمة لشكوكه بأن ما في بطنها ليس ابنه
حيفا ـ قتل مواطنٌ من مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل، زوجته الحامل بشكل متعمد، بعدما رفضت طلبه بالتوقف عن العمل في مجال التنظيف، وبسبب شكوكه بخيانتها وأن الجنين ليس ابنه.
وقدمت النيابة العامة الاسرائيلية في حيفا، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد وليد ياسين (46 عاما) من مدينة طمرة، بتهمة قتل زوجته الحامل آمنة ياسين بشكل متعمد.
وجاء في لائحة الاتهام أنه بتاريخ 23/08/2016، وقرابة الساعة الثالثة فجرا، حمل المتهم سكينا طويلة ودخل إلى غرفة النوم بينما كانت زوجته نائمة سدد لها طعنة عميقة في صدرها، وطعنه أخرى في جانبها الأيسر.
وتبين أن الزوجة آمنة بدأت تصرخ بينما كانت تنزف، وعندها سمع الابن صراخها فدخل الغرفة وأخذ بالصراخ بدوره عندما شاهد ما يحصل. ودخلت الابنة الغرفة لاحقا. وعندها قام المتهم بإخراجهما من الغرفة وأغلق الباب، ثم أخرجهما من المنزل.
وبحسب لائحة الاتهام، وصل أبناء العائلة والجيران إلى البيت، وحاولوا الدخول إلا أن المتهم منعهم، وبذلك منع تقديم الإسعاف الأولي لزوجته. وفقط بعد صراع مع المتهم تمكنوا من الدخول إلى البيت، وعندها عثروا على جثة المغدورة غارقة بدمائها.
للزوج حق منع زوجته من العمل لأنه المسؤول بالصرف عليها شرعاً
أما هذا الزوج الأحمق فكان عليه التوجه للقضاء لإثبات أبوته أو نفيها للجنين وهو في بطن أمه بأخذ عينة منه لفحص الدي أن أي
لقد قتل الزوجة بالشك وسجن نفسه بالغباء فلو كان هناك عشيقاً لها فهو الآن طليق يبحث عن أخرى
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله الشيطان لعب بعقله وادخله نار جهنم الى ابد الابدين وخسر كل عائلته يا عالم ياناس اذا كان فيه شك الله حذرنا من الشك والابتعاد عنه وبعدم القيام باي جريمة مجرد شك لحتى يكون هناك يقين بدلآ من القتل النفس البريئة وتدمير اسرة لمجرد اتباع الشيطان الذي اخرج ابوينا من الجنة وعندما تشك ياقاتل اخذ زوجتك الى نساء الولادة وفحص المولود بالجنيات بعد ذلك تتصرف تصرف حكيم تطلقها بدلآ من قتلها وسوف العار يلاحقها طول الحياة . الله يرحمها مع ابنها الجنين ويدخلها فسيح جناته . يجب على كل امرأة ان تساعد زوجها كيف الخروج من الشك ان تنفذ ما يقول وتصبر وتحتسب حتى يخرجوا من هذه المشكلة بسلام .