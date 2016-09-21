مقتل مجند في هجوم لمسلحين على قسم شرطة شمالي سيناء

القاهرة- الأناضول- قُتل مجند مصري، الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على قسم شرطة بمحافظة سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام إن “مسلحين شنوا هجومًا بالأسلحة الآلية على قسم الشيخ زويد، حيث تبادلت القوات معهم إطلاق النار ما أسفر عن مقتل مجند شرطة يدعى معتصم أحمد محمد (22 عامًا) بطلق ناري في الرأس″.

وأضاف المصدر أن “المسلحين فروا بعد دقائق من بدء الهجوم”، مشيرًا إلى أنه “تم نقل الجثمان لمستشفى العريش العسكري”.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من وزارة الداخلية حول الحادث حتى الساعة 12:55 ت.غ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيمي “أجناد مصر”، و”أنصار بيت المقدس، والأخير أعلن، في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.