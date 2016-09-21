حقيبة يد مصنوعة من جلد قط ميت تباع بسعر 1400 دولارا
Sep 21, 2016
لندن ـ في واقعة هي الأولى من نوعها، عرض أحد مواقع المزادات بنيوزيلندا حقيبة يد مصنوعة من جلد قط ميت، بسعر يبدأ من 1400 دولارا.
وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحقيبة كأنها قط ينظر إليك، حيث أن جسم الحقيبة مكسو تماماً بفرو القط، بينما يظهر رأس القط الكامل وهو يزين الحقيبة من أحد الأركان.
من جانبه أوضح المتحدث باسم المزاد للصحيفة، لوغان مادج، أنه لم يستخدم أي نوع من أنواع القسوة في تصنيع الحقيبة الغريبة، معربا عن تفاؤله في أن تجذب الحقيبة الكثيرين خلال الأيام القادمة.
” من جانبه أوضح المتحدث باسم المزاد للصحيفة، لوغان مادج، أنه لم يستخدم أي نوع من أنواع القسوة في تصنيع الحقيبة الغريبة، ” أهـ
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