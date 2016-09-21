حماس تتهم فتح بـ “إلغاء” انتخابات البلديات الفلسطينية

غزة - د ب أ – اتهمت حركة “حماس″ الإسلامية الأربعاء، حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء انتخابات البلديات والتهرب من استحقاقاتها.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ، في بيان صحافي ، إن “تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا في رام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة، هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة”.

وأضاف أبو زهري، أن ذلك “يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح”.

واعتبر الناطق باسم حماس، أن “هذا التلاعب في العملية الانتخابية، يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً، في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت اليوم، تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها المقرر في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر المقبل بسبب قرار قضائي.

وقالت لجنة الانتخابات ، في بيان صحافي ، إن محكمة العدل العليا قررت صباح اليوم تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص وقف الانتخابات المحلية إلى الثالث من الشهر المقبل.

وأضافت اللجنة أنها بناء على هذا القرار، “مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة”.

وعليه أعلنت اللجنة أن “الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، والموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم الثامن من تشرين أول / أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق”.

وأصدرت محكمة العدل في الثامن من الشهر الجاري قراراً، بوقف إجراء الانتخابات بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.

كما تحتج الدعوة المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ الإسلامية بوصفها “غير شرعية”.

وكان مقرراً أن تجري الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.