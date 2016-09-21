مورينيو يخطط لتكرار سيناريو بوجبا

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن إعجاب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، بلاعب ليستر سيتي داني درينكووتر.

وأشار مورينيو، عن رغبته في ضم درينكووتر هذا الشتاء مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ولعب درينكووتر لصفوف مانشستر يونايتد منذ التاسعة في عمره، ورحل عن الفريق عام 2012، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول، ورحل بشكل مجاني عن الفريق، وهي تعتبر ظروف قريبة من الفرنسي بول بوجبا، والذي أصبح أغلى لاعبا في التاريخ مقابل 105 ملايين يورو.

ومن الصعب إتمام الصفقة، نظرًا لتجديد اللاعب لتعاقده مع ليستر سيتي هذا الصيف لمدة 5 سنوات، ويحصل على راتب أسبوعي بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، أنه على الشياطين الحمر، إيجاد حل لإقناع اللاعب بالتوقيع، ومحاولة تقديم 150 ألف إسترليني كراتب أسبوعي لدرينكووتر.