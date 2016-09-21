وصول رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي إلى كردستان العراق

أربيل - د ب أ -وصل الأربعاء إلى أربيل، وفد برئاسة الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرتاش، للاجتماع بعدد من الأحزاب الكردية العراقية.

ومن المقرر أن يجتمع وفد حزب الشعوب الديمقراطي مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، كما تشير المعلومات التي نشرتها صحف محلية في الاقليم اليوم انه سيجتمع ايضاً مع مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير.

وقال دميرتاش ، في تصريحات صحافية محلية، إن” جميع أراضي كردستان وجميع الشعب الكردي يمر بأوقات تاريخية وحساسة، وهناك توترات في الكثير من مناطق، الكرد في أجزاء كردستان الأربعة بحاجة الى وحدة الصف”.

وأضاف “يجب على الكرد في أجزاء كردستان الأربعة ، وضع أيديهم بيد بعض في هذه المرحلة والتوصل لاتفاق من أجل الكرد، نتمنى وجود اتفاق من أجل شعبنا الكردي، وسنستمر في جهودنا لهذا الغرض”.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع كل من الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، وأمير الجماعة الإسلامية، علي بابير.