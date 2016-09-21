وزير الاقتصاد الألماني يلتقي بوتين في موسكو

برلين - د ب أ – يتوجه وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل الأربعاء، إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية عقد اجتماع بين جابريل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكرت الوزارة اليوم في برلين، أن جابريل سيجري محادثات مع بوتين مساء اليوم.

وقال جابريل قبل سفره إلى روسيا: “لدينا مصلحة كبيرة في الاستقرار السياسي والاقتصادي في شرق أوروبا وسوريا والشرق الأوسط”.

وذكر جابريل أنه في وقت الأزمات الصعبة يتعين تكثيف الحوار بدلاً من إضعافه.

ومن المقرر أن يجري نائب المستشارة أنجيلا ميركل محادثات في موسكو أيضاً، مع مسؤولين في الحكومة الروسية حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، كما من المخطط أن يلتقي ممثلين عن الشركات الألمانية.

ويرافق جابريل خلال زيارته وفد اقتصادي.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية تراجعت حركة التجارة مجدداً بين الشركات الروسية والألمانية مؤخراً.