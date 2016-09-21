المرصد السوري: سقوط طائرة حربية في القلمون الشرقي

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاربعاء، بأن طائرة حربية سقطت في منطقة القلمون الشرقي.

وقال المرصد في بيان اليوم، إنه لا يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت الطائرة قد سقطت نتيجة استهدافها من قبل مقاتلين أو عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” ، أم أنها سقطت نتيجة أعطال فيها.

وأشار المرصد إلى أن مصير قائد الطائرة لا يزال مجهولاً ، لافتاً إلى أن هذه تعد ثاني طائرة تتحطم خلال ثلاثة أيام.

وكان تنظيم الدولة قد أسقط في 18 من الشهر الجاري، طائرة حربية من نوع ميج باستهدافها في سماء جبل الثردة قرب مطار دير الزور العسكري، والتي أسفر تحطمها عن مقتل قائدها وهو ضابط برتبة عقيد.