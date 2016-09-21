الجيش السوري وحلفاؤه يشنون هجوماً على المعارضة في ريف حماة

دمشق - د ب أ – بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها، هجوماً واسعاً على مسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي وسط سوريا .

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية، إن القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني بدأت فجر الأربعاء، هجوماً باتجاه بلدة معردس والقرى التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بغية توسيع نفوذ الجيش في ريف حماة الشمالي، واستعادة القرى التي خسرها وبالتالي تأمين مدينة حماة .

وخسرت القوات الحكومية نهاية الشهر الماضي العديد من المدن والبلدات الاستراتيجية شمال مدينة حماة ومن أهمها صوران وحلفايا وطيبة الإمام وعشرات القرى المنتشرة في محيطها، إضافة إلى خسارتها مقر اللواء 87 التابع للفرقة 11 ومقتل قائده اللواء علي خلوف الذي يعد واحداً من عشرات العناصر الحكومية الذين قتلوا في معارك حماة.

وذكر المصدر، أن القوات البرية بدأت بالزحف باتجاه بلدة معردس في محاولة لاستعادتها كهدف ذي أولوية، كونها تشكل عقدة الوصل بين تجمعات القرى في الريف الشمالي.

وبين المصدر أن اشتباكات ضارية تدور بين القوات الحكومية وفصائل “جيش الفتح” في محيط القرية، حيث تستميت قوات المعارضة في الدفاع عنها نظراً لقربها من جبل زين العابدين المشرف على مدينة حماة.

وقامت القوات الحكومية الأسبوع الماضي باستقدام تعزيزات كثيفة إلى ريف حماة تمهيداً لهجومها اليوم.

وأكد المصدر أن الطيران الروسي يشارك في العملية العسكرية اليوم، ويؤازر القوات البرية مقاتلون من الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني، إضافة إلى مجموعات من صقور الصحراء تم سحبها من ريف اللاذقية الشمالي.

ولم يعلن الجيش السوري رسمياً انطلاق عمليته العسكرية، بل اكتفى بنشر تصريح لمصدر عسكري أكد فيه مقتل وإصابة العشرات من “جيش الفتح” وتدمير عدد من المقار والآليات المزودة برشاشات بضربات جوية مركزة في الزكاة واللطامنة وطيبة الإمام وصوران ومحيط معردس وزور الطيبة وزور أبو زيد وتل بزام وحر بنفسه وشمال كفر زيتا بريف حماة.