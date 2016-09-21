اليونان ترفض طلبات لجوء قدمها ثلاثة جنود أتراك

أثينا - رويترز – قالت مصادر في الشرطة اليونانية الأربعاء، إن اليونان رفضت طلبات لجوء قدمها ثلاثة جنود أتراك فروا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب في يوليو تموز.

وذكر أحد المصادر أن بإمكان الجنود الطعن في القرار.

وكان الثلاثة من بين ثمانية من أفراد الجيش التركي، فروا في طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك إلى شمال اليونان في 16 يوليو تموز، بعد ساعات من فشل محاولة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

واتخذ القرار مجلس لجوء من الدرجة الأولى. ويجيز القانون اليوناني الطعن في القرار.