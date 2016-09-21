مصدر أمني سعودي: مقذوف حوثي يصيب سعودياً في نجران

الرياض - د ب أ – أعلن مصدر أمني سعودي، إصابة مواطن بمقذوف حوثي أطلق من داخل اليمن على منطقة نجران جنوب غرب المملكة .

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني في بيان له الأربعاء، إن رجال الدفاع المدني باشر بلاغاً عند الساعة 15ر9 من صباح اليوم بتعرض عدد من المساكن بحي الحضن بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري، أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه إصابة مواطن، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وأضاف أن الجهات المعنية باشرت بتنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وتتصاعد المعارك الحدودية منذ أسابيع، عقب انهيار هدنة قادها زعماء قبليون في آذار/ مارس الماضي، أسفرت عن تهدئة وتبادل أسرى ونزع مئات الألغام.