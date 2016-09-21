وزير تركي: قطر داعم مهم لمشاورات إنشاء المنطقة التجارية الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

الدوحة - الأناضول – بحث وزير التنمية التركي لطفي ألوان؛ مع وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح محمد النابت الأربعاء العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين وسبل تنميتها.

وناقش الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما.

وقدم الوزير التركي معلومات مفصلة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده منتصف تموز/ يوليو الماضي، إلى جانب آخر التطورات على الساحة التركية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.

وبعد اللقاء الثنائي بين الوزيرين؛ عقد الطرفان اجتماعاً مع وفد رجال الأعمال الأتراك المرافق للوزير التركي.

وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري خلال اجتماع رجال الأعمال إن “قطر تتطلع إلى تطوير العلاقات مع تركيا بحيث تسير هذه العلاقة إلى تعاون نوعي في كافة المجالات”.

وأشار النابت إلى أن “الدوحة تولي أهمية خاصة للتعاون مع أنقرة في مجال التجارة والاستثمار”.

وفي كلمته خلال الاجتماع نفسه شكر وزير التنمية التركي دولة قطر على موقفها الواضح والرافض للمحاولة الانقلابية الفاشلة في بلاده منذ البداية.

وأشار ألوان أن شركات المقاولات التركية التي تعمل في قطر قد قامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الوزير على “دعم تركيا لقطر في استضافتها المرتقبة لكأس العالم عام 2022″؛ معلناً استعداد بلاده لتقديم أي دعم يخدم نجاح تلك الاستضافة؛ وقال إن الشركات التركية جاهزة للمساهمة في بناء المنشآت الرياضية الضخمة؛ وذلك كون لديها تجربة كبيرة في بناء الملاعب والمنشآت الرياضية داخل تركيا وخارجها.

ونوه ألوان أيضاً إلى أهمية ما وصفه بـ”دور قطر الداعم والمهم في مشاورات إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي”، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في العلاقات التجارية بين تركيا ومجلس التعاون حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 16 مليار دولار عام 2015 ويتم السعي لرفع هذا المبلغ.

وفي نفس السياق سيقوم ألوان بعقد اجتماع مع رجال الأعمال القطريين في وقت لاحق اليوم.

ويرافق وزير التنمية التركي في زيارته الرسمية إلى قطر التي بدأها الأربعاء، ومن المفترض أن تستمر ليوم واحد وفد من البرلمان التركي و25 من رجال الأعمال الأتراك.

وكان ألوان التقى صباح اليوم الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية؛ وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.