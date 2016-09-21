مسلحون أكراد يخطفون 4 أشخاص بينهم عسكريان جنوب شرقي تركيا

اسطنبول - د ب أ – أفادت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، بأن مسلحين من منظمة “حزب العمال الكردستاني” اختطفوا الأربعاء أربعة أشخاص، بينهم عسكريان، في قضاء جوكورجا بمحافظة هكاري جنوب شرقي تركيا.

ونقلت عن المحافظ جنيد أورهان طوبراق القول إن مسلحي المنظمة قطعوا الطريق البري بين قضاء جوكورجا ومدينة هكاري عند قرية دوغانلي، وأوقفوا سيارة مدنية تقل عسكريين اثنين برتبة رقيب وسائق وشخص آخر، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف طوبراق أن القوات الأمنية بدأت عملية عسكرية بدعم جوي في المنطقة لملاحقة المسلحين.