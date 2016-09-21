جيش برلمان طبرق يتهم “القاعدة” باختطاف ثلاثة أجانب جنوبي ليبيا‎

بنغازي- الأناضول- اتهم المتحدث باسم القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، أحمد المسماري، تنظيم القاعدة بالتورط في اختطاف ثلاث أجانب (إيطاليان وكندي) في جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع إعلان روما فتح تحقيق في القضية.

وفي تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه، الأربعاء، قال المسماري إن “عملية اختطاف إيطاليين وكندي في منطقة تهالا، شمالي مدينة غات، تحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي”.

وأشار المسماري إلى أن “محاولات تجري حالياً لإطلاق سراحهم وأن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الليبي”، دون أن يذكر تفاصيل حول ذلك.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أنه “تم الإبلاغ عن هؤلاء الأجانب منذ إقلاع طائرتهم من مدينة طرابلس″، مضيفاً “لم تتوفر بعد يومين من الاختطاف أية معلومات عن المخطوفين”.

ومساء الإثنين الماضي، أكدت الخارجية الإيطالية في بيان مقتضب، اختطاف اثنين من مواطنيها جنوبي ليبيا من قبل مجهولين، مؤكدة أنها تتابع “عن كثب التطورات مع أجهزة أخرى في الدولة، مع مراعاة أقصى درجات السرية نظراً لحساسية القضية”.

وفي اليوم نفسه، أعلن المدعي العام الإيطالي سيرجو كولايوكّو، فتح ملف تحقيقي في قضية خطف الموظفين لدى الجمعية الإيطالية للإنشاءات (كونيكوس) التقنيَين “برونو كاكاتشي” و”دانيلو كالونيغو” في مدينة غات.

وبينت نيابة روما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية حينها، أن “عملية الخطف وقعت عند الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) من الإثنين بينما كان الفنيان يتجهان من مقر إقامتهما إلى محل العمل، حيث أوقفهما الخاطفون بثلاث سيارات لمنعهما من الهرب”.

ويعمل المخطوفان الإيطاليان والكندي في الجمعية الإيطالية للإنشاءات (كونيكوس) ومقرها في مدينة موندوفي الإيطالية (شمال)، ولها فرع في ليبيا، حيث تجري صيانة لمهبط مطار “غات” القريبة من الحدود الجزائرية.

وتنشط في المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر، عدة جماعات مسلحة وعصابات تهريب محلية، على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الملثمون بقيادة مختار بن مختار، المنشق عن التنظيم الأول.