29 قتيلا في حصيلة جديدة لغرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل المصري

القاهرة- أ ف ب- لقى 29 شخصا مصرعهم وتم انقاذ 150 اخرين اثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين الاربعاء في البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة رشيد، شمال مصر، حسب ما قال مسؤولان في وزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “الآن هناك 29 وفاة و5 مصابين”، واكد عادل خليفة المسؤول في مديرية الصحة في محافظة البحيرة الحصيلة الجديدة مشيرا إلى أن القتلى مصريون وسودانيون وافارقة.

وأكد مسؤولان أمنيان مصريان انه تم انقاذ 150 راكبا.