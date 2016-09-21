أوباما ينوي إبداء قلقه إزاء المستوطنات الإسرائيلية في اجتماعه مع نتنياهو الأربعاء

تل أبيب- د ب أ- ذكر متحدث باسم البيت الابيض أنه من المتوقع أن يعرب الرئيس الامريكي باراك أوباما عن قلقه حيال المستوطنات الاسرائيلية عندما يجتمع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء.

وقال بين روديس، نائب مستشار الامن القومي الامريكي أمس الثلاثاء “إدارة أوباما قلقة حيال استمرار النشاط الاستيطاني وتداعياته على “إمكانية بقاء دولة فلسطينية”.

يأتي الاجتماع الثنائي الذي يعقد في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، المحتمل أن يكون الاخير بين الزعيمين، بينما أوباما لا يزال في البيت الابيض وسط تصاعد التوترات بين الدولتين في أعقاب الاتفاق النووي الايراني الذي تم التوقيع عليه في عام 2015.

وقال نتنياهو إنه يعتزم أن يشكر بشكل شخصي أوباما بسبب “المساعدة الامنية العظيمة والمهمة لدولة إسرائيل على مدى العقد القادم” في الاجتماع الذي يعقد الاربعاء.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وقعتا على اتفاق الاسبوع الماضي بقيمة 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية على مدى العقد القادم، مما يجعل إسرائيل من أبرز الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أجنبية أمريكية.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة غدا الخميس.

وكان أوباما قد تطرق بشكل مقتضب لمسألة حل الدولتين بين إسرائيل والادارة الفلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء والتي حث فيها على توخي روح التسامح ونبذ الميول الانعزالية.