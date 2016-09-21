وزير دفاع بريطانيا من بغداد: درّبنا 25 ألفا من القوات العراقية

بغداد- الأناضول- أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الأربعاء، أن بلاده دربت أكثر من 25 ألف من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن بريطانيا ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات للعراق.

جاء ذلك في تصريحات لـ”فالون”، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة البريطانية ببغداد، التي وصلها الأربعاء، في زيارة غير معلنة مسبقا وغير معروف مدتها وتهدف إلى دعم العراق في حربه ضد “داعش”، بحسب مراسل “الأناضول”.

وقال وزير الدفاع البريطاني: “دربنا أكثر من 25 ألف من القوات الأمنية العراقية .. والقوة الجوية البريطانية نفذت أكثر من 2000 طلعة جوية (بالعراق دون تحديد المدة)، وهي (بريطانيا) تعتبر ثاني أكبر دولة قدمت مساعدات للعراق”، دون مزيد من التفاصيل عن المدة التي جرى خلالها التدريب ولا عن طبيعة المساعدات.

وأضاف: “المملكة المتحدة شريك للعراق وستساعده في بناء مستقبله”، لافتا إلى أنها ستستمر بتقديم التدريب والمشورة والإصلاح للقوات الأمنية العراقية.

وأشار إلى حصوله على تطمينات من المسؤولين العراقيين بعدم تأثر حملة استعادة مدينة الموصل (شمال) من تنظيم “داعش” الإرهابي، بإقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من قبل البرلمان قبل أسابيع.

وتابع: “الموصل ستتحرر وستبدأ العمليات قريبا (دون تحديد وقت بعينه) وبريطانيا جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين”.

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق وأكبر مدينة في قبضة “داعش” في سوريا والعراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في صيف عام 2014، قبل أن يجتاح شمالي وغربي البلاد.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت الحكومة العراقية في الدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “داعش”، كما تقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.

وتشارك بريطانيا ضمن التحالف الدولي الذي يضم أكثر من 60 دولة لمحاربة “داعش” الذي سيطر على عدد من المدن العراقية في يونيو/ حزيران من عام 2014، وتشارك طائراتها في تقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية.