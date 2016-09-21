أول جلسات محاكمة المشتبه به في تفجير نيويورك قد تعقد بمستشفى يرقد به

نيويورك- رويترز- طلب محام أمريكي من أصل أفغاني متهم بتنفيذ تفجيرات في نيويورك ونيوجيرزي هذا الأسبوع من قاض اتحادي عقد أول جلسة يمثل فيها أمام المحكمة الأربعاء.

وقد تعقد الجلسة في مستشفى يرقد به المشتبه به.

واعتقل أحمد خان رحمي يوم الاثنين بعد اشتباك بالأسلحة النارية مع الشرطة في ليندن بولاية نيوجيرزي. وقال محاميه إنه الآن يتلقى العلاج من جروح أصيب بها في مستشفى في مدينة نيوارك حيث يمكن أن توجه له اتهامات رسميا إذا لم يتمكن من الانتقال إلى محكمة المقاطعة في مانهاتن.

وقال ديفيد باتون رئيس المكتب الحكومي الذي يوفر الدفاع للمتهمين الذين لا يوكلون محامين في أوراق القضية “لقد اعتقل واستجوبه ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي منذ القبض عليه.”

وأضاف “إن التعديل السادس للدستور ينص على منحه الحق في تلقي المشورة (القانونية) بشأن التهم الاتحادية وأن يمثل أمام المحكمة دون تأخير.”

وطلب باتون مقابلة رحمي (28 عاما) الأربعاء. وقالت الشرطة إنها لم تتمكن بعد من مقابلة رحمي.

وقال الادعاء الاتحادي إن رحمي أصاب 31 شخصا في منطقة تشيلسي في مانهاتن بتفجيره عبوة ناسفة بدائية الصنع ليل السبت في قضية يعتبرها المحققون الآن عملا إرهابيا.

كما اتهم بزرع عبوات ناسفة أخرى انفجرت في سي سايد بارك في نيوجيرزي وفي بلدته إليزابيث في الولاية عينها لكن لم يصب أحد بسوء.

ويواجه رحمي تهما من الادعاء الاتحادي في الولايتين.

وكتب رحمي- الذي قدم إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره سبعة أعوام- في دفتر مذكرات كان يحمله لدى اعتقاله “إن شاء الله سيسمع دوي القنابل في الشوارع.”

وأضاف رحمي في دفتر يوميات كان يحمله عندما اعتقل “الرصاص لشرطتكم والموت لقمعكم.”

وأشار الادعاء إلى أن الدفتر احتوى على إشادة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل قبل سنوات في عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية.