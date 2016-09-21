روسيا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط لتعزيز قدراتها العسكرية

موسكو- أ ف ب- قررت روسيا إرسال حاملة طائرات إلى المتوسط لتعزيز قدراتها العسكرية في سوريا، حسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن وزير الدفاع الروسي الاربعاء.

وقال الوزير في لقاء نقله التلفزيون انه سيتم إرسال حاملة الطائرات “اميرال كوزينتسوف” للانضمام إلى السفن الحربية الروسية المنتشرة في المنطقة.

وقال سيرغي شويغو “حاليا ننشر ست سفن حربية وثلاث او اربع سفن امداد في شرق البحر المتوسط”.

واضاف “لتعزيز قدراتنا العسكرية سنرسل حاملة الطائرات اميرال كوزينتسوف لتنضم الى المجموعة”، دون ان يكشف عن موعد ذلك.

وتشن روسيا حملة جوية في سوريا منذ عام دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد ونشرت عددا من السفن الحربية لدعم عملياتها.

وهذه أول مرة تنضم فيها حاملة الطائرات اميرال كوزينتسوف التي تعود الى العهد السوفياتي وتعتبر حاملة الطائرات الوحيدة في اسطول روسيا الشمالي الذي مقره مورمانسك – إلى السفن الروسية المنتشرة في المنطقة بعد خضوعها لعملية تجديد.

ولروسيا قاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا تنطلق منها معظم الطائرات المشاركة في الحملة الجوية في سوريا.