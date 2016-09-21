ابن ملياردير صيني يشتري 8 أجهزة أيفون 7 لكلبه

بكين ـ لم تمضِ أيام قليلة على إعلان شركة آبل عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 7، حتّى ذكرت شبكة ” cnn” خبراً غريباً يتعلق بشراء ابن ملياردير صيني 8 أجهزة أيفون 7 لكلبه الذي يُطلق عليه “كوكو” من فصيلة ملموت ألاسكي.

وظهر الكلب “كوكو” في الصور وهو بجانب أجهزته الجديدة كيف لا ووالد صاحبه هو الملياردير الصيني Wang Jianlin الذي تصل ثورته إلى 30 مليار دولار.

ويبلغ ثمن جهاز الأيفون 7 في الصين حوالي 1050 دولار في حين يصل ثمن النسخة الأكبر منه 7 بلاس إلى 1200 دولار.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يقوم ابن الملياردير الصيني بشراء الهدايا الثمينة لكلبه، ففي العام 2015 أثار ضجّة في الصين حين نشر صوراً لكلبه يرتدي ساعتي آبل والتي يصل ثمنها إلى 37 ألف دولار.