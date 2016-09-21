اوباما يهدد بنقض مشروع قانون يستهدف اموال القادة الايرانيين

واشنطن ـ أ ف ب ـ اكد البيت الابيض الاربعاء ان الرئيس باراك اوباما سينقض اي اجراءات يقرها الكونغرس تهدف الى الكشف عن اموال القادة الايرانيين في الولايات المتحدة وبينهم المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي، في حال طرحت عليه للمصادقة.

وجاء تعليق البيت الابيض في بيان ردا على مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري بروس بوليكوين كي يرى العالم، بحسب قوله كيف “تسهل ايران انتهاك حقوق الانسان عبر اموال منهوبة من الشعب الايراني” ويفترض ان يصوت عليه المجلس في الاسبوع الجاري.

وحذر البيت الابيض في بيان نشره الاربعاء من ان التشريع المطروح قد يدفع بالصفقات المشبوهة الى مزيد من التواري لافتا الى ان كبار مستشاري الرئيس سيوصون بنقضه.

كما لفت البيت الابيض الى ان “الكشف عن تلك المعلومات قد يهدد كذلك المصادر والاساليب الاستخبارية” لدى الولايات المتحدة.

ويستهدف مشروع القانون خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني وعددا من الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس وقوات الباسيج.