حزب”بارزاني” ينتقد إقالة البرلمان العراقي لوزير المالية ويعتبره “غير دستوري”

بغداد ـ الأناضول ـ انتقد “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، قرار البرلمان العراقي القاضي بإقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، عقب عملية تصويت اليوم الأربعاء، معتبرا هذه الخطوة “غير دستورية” و”تحمل ميولا سياسية”.

وصّوت البرلمان العراقي، اليوم، بالأغلبية لصالح سحب الثقة من زيباري (كردي)، من منصبه، إثر استجوابه في ملفات فساد مالي وإداري.

وقال خسرو كوران، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن “إقالة وزير المالية مخالفة للدستور والقانون، وكان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة الوزير قبل طرح قضية التصويت على الإقالة من عدمه”.

كوران اعتبر أن “استجواب وزير المالية كان سياسيا، وحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة”، في إشارة منه إلى ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

من جهته، وصّف هيثم الجبوري، عضو ائتلاف “دولة القانون”، عملية إقالة وزير المالية من منصبه، بـ”تنظيف الحكومة من المتهمين بالفساد”.

وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن “مجلس النواب صوت اليوم على تنظيف الحكومة من المتهمين بالفساد، كما أن البرلمان تجاوز الطائفية خلال التصويت على قرار سحب الثقة من زيباري”.

وأضاف الجبوري، الذي تولى عملية استجواب زيباري في البرلمان، أن “الاتفاقيات بين الزعامات (رؤساء الكتل السياسية) لا يمكن أن تلي أذرع دعاة الإرادة الوطنية بالبرلمان، واستجواب وزير المالية ليس استهدافا سياسيا أو شخصيا، وإنما استهدف للفساد وبؤر الفساد بالحكومة”، على حد قوله.

ووفقًا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50?+1) في الجلسة التي يطرح فيها التصويت على الإقالة.

وتأتي إقالة زيباري اليوم بعد نحو شهر على تصويت البرلمان على إقالة خالد العبيدي وزير الدفاع من منصبه علتى خلفية ملفات فساد.