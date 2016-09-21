روسيا: طائرة أمريكية دون طيار كانت في المنطقة التي هوجمت بها قافلة المساعدات في سوريا

موسكو- رويترز- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن طائرة أمريكية بدون طيار كانت في المنطقة التي هوجمت فيها قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة في سوريا، ودمرت جزئياً يوم الاثنين، وظهرت في الموقع قبل دقائق من الحادث.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الوزارة، إن الطائرة أقلعت من قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا، ووصلت إلى المنطقة قبل دقائق من اشتعال الحريق بالقافلة، وغادرتها بعد نحو 30 دقيقة.

وألمح المتحدث إلى أن مثل هذه الطائرات تكون مسلحة بصواريخ أرض-جو.

وقال كوناشينكوف في بيان “فقط ملاك الطائرة هم من يعرفون ما كانت تقوم به هناك في اللحظة المهمة، وما هي المهام التي كانت تنفذها”.

وكرر المتحدث نفي مشاركة روسيا في الحادث، وقال إن المزاعم الغربية بأن روسيا قصفت قافلة الإغاثة محاولة لتشتيت الأنظار عن قصف الجنود السوريين بيد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب مطار دير الزور يوم السبت.

ونفى كوناشينكوف وجود طائرات روسية في المنطقة وقت الحادث، وأكد عدم شنّ أي ضربات جوية بالمنطقة موضحاً أن موسكو أبلغت واشنطن بذلك في نفس المساء الذي شهد وقوع الحادث.