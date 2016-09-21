الخارجية العراقية تستنكر بيان مجلس التعاون الخليجي وتشيد بـ “بطولات” “الحشد الشعبي”





بغداد- د ب ا- استنكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء بيان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وخاصة ما يتعلق بالعراق.

وقال أحمد جمال، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، “تعبّر وزارة الخارجية العراقية عن استنكارها لما تضمّنه بيان الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي من مغالطات في فقرته المتعلقة بالعراق، والتي تؤكد استمرار وجود القصور الواضح في رؤية حقائق الداخل العراقي، والابتعاد عن التعامل معها بواقعية وعقلانية” .

وأضاف “نذكر أنه لولا متطوعي الحشد الشعبي لكانت عصابات “داعش” الإرهابية اليوم داخل الكثير من الدول التي تتنكّر لبطولات رجال الحشد واستبسالهم بوجه الإرهاب، بل وتستمر بغض النظر عن العدد الكبير من مواطنيها المنخرطين في تنظيم “داعش” المجرم” .

وأوضح أن وزارة الخارجية “تشير إلى أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تضمن تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي دون انقسام أو تهميش أو اقصاء أو احتكار للسلطة من قبل مجموعة صغيرة، وأن وحدة العراقيين اليوم تكتب بدماء تضحياتهم بوجه الإرهاب الأسود وإصرارهم على تحرير مدنهم منه” .

وذكر جمال أننا نكرر ” عدم وجود أي تهديد لأمن البعثات والكوادر الدبلوماسية العاملة في العراق، وأن أمنها وسلامتها هو جزء من أمننا الوطني، وأننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رصّ الصف العربي بوجه المخاطر المشتركة والابتعاد عن مثل هذه الإثارات”.