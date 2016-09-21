مقتل 42 مهاجراً غير شرعي في غرق مركب قبالة الساحل المصري





القاهرة- أ ف ب- لقي 42 شخصاً حتفهم وتمّ إنقاذ 150 آخرين إثر غرق مركب ينقل مهاجرين غير شرعيين الأربعاء قبالة الشواطىء الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، بحسب مسؤول في وزارة الصحة المصرية.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد لـ “وكالة فرانس برس″ “ارتفعت حصيلة غرق المركب الى 42 قتيلاً”.

وكان مسؤولون أعلنوا في وقت سابق مقتل 30 شخصاً في الحادث.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الحادث، الذي وقع قبالة ساحل مدينة رشيد في محافظة البحيرة (قرابة 300 كلم شمال القاهرة)، بحسب مسؤولين في الشرطة.

وقد أكد عادل خليفة، المسؤول في مديرية الصحة في محافظة البحيرة، أن “الجثث بدأت تطفو عند الظهر”.

وأكد مسؤولان أمنيان مصريان إنقاذ 150 راكباً.

ولم يتضح العدد الإجمالي للركاب الذين كانوا على ظهر المركب الغارق.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن مستشفياتها وضعت في حالة استعداد لاستقبال المزيد من الضحايا والمصابين.

ويأتي الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من تحذير رئيس الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) فابريس ليجيري من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً انطلاقا من مصر.

ولقي اكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى اوروبا منذ 2014 منهم 2800 منذ بداية 2016، بحسب تقديرات الامم المتحدة.

ويضع المهربون مئات المهاجرين غير الشرعيين في مراكب متهالكة، ما يعرضها للغرق في منتصف الطريق بفعل الامواج العالية.

ومع اغلاق طريق البلقان الذي كان يسلكه المهاجرون الراغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا وإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لمكافحة الهجرة انطلاقاً من السواحل التركية، بدأ الراغبون في الوصول الى اوروبا البحث عن خيارات اخرى.

وأصبحت مصر نقطة انطلاق جديدة لآلاف الافارقة والسوريين الراغبين في الهجرة هرباً من الحروب والنزاعات، فضلاً عن مئات الشباب المصريين الحالمين بفرص عمل وحياة افضل.

ومنذ بداية الربيع تمت نجدة عدد متزايد من مراكب الصيد التي انطلقت من مصر وعلى متنها مئات الاشخاص.

وقال ليجيري في حزيران/يونيو الفائت “بدأت مصر في التحول الى بلد انطلاق” للمهاجرين “هذا العام العدد يناهز ألف عملية عبور بواسطة سفن مهربين مصريين باتجاه ايطاليا والعدد في ازدياد”.

وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين الثلاثاء إن “عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية تجاوز اليوم عتبة 300 ألف شخص”.

وهذا العدد أقل بكثير من أعداد الوافدين خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 (520 ألفا)، لكنه يبقى أعلى من الرقم المسجل لكامل العام 2014.

ورغم أن عدد اللاجئين لهذه السنة أدنى بكثير من حصيلة العام 2015 إلا أن المفوضية لفتت إلى أن عدد القتلى لا يقل عن حصيلة العام الماضي سوى بفارق ضئيل وبلغ العدد الإجمالي للقتلى والمفقودين 1211 شخصا.

وقال المتحدث “مع هذه النسبة، ستكون 2016 السنة التي يسجل فيها اكبر عدد من القتلى في البحر المتوسط”.

ويسعى المهاجرون واللاجئون الذين يعبرون المتوسط جميعهم تقريبا للوصول إلى اليونان وإيطاليا.

وبحسب المفوضية، فإن حوالى 48% من الوافدين إلى اليونان سوريون، و25% منهم وصلوا من افغانستان و15% من العراق و4% من باكستان و3% من إيران. أما الذين يقصدون إيطاليا، فبينهم 20% من نيجيريا و12% من اريتريا و7% من السودان و7% من غامبيا و7% من غينيا و7% من ساحل العاج.