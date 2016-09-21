للمرة الأولى منذ قيام “الجمهورية الإسلامية”.. بوينغ تعلن حصولها على الضوء الأخضر من واشنطن لبيع طائرات لإيران





نيويورك- أ ف ب- أعلنت شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات الأربعاء أنها حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع طائرات جديدة لإيران، وذلك للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.

وتغطي هذه الموافقة عقداً تقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار وقّعته بوينغ مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي. وكانت الشركتان وقّعتا بروتوكول اتفاق بانتظار القرار النهائي من السلطات الأميركية.

وقال مارك سكلار، المتحدث باسم مجموعة شيكاغو، “لقد حصلنا على الترخيص ونواصل التفاوض مع الخطوط الجوية الإيرانية” مضيفاً أن “اتفاق البيع النهائي سيتقيد بإطار الترخيص الذي أعطي لنا”.

ويشمل الاتفاق مع الخطوط الجوية الإيرانية شراء 80 طائرة.

وقال مصدر مقرب من الملف إن على بوينغ الحصول على ترخيص جديد في حال أرادت بيع الخطوط الجوية الإيرانية أكثر من ثمانين طائرة.