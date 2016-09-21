الشرطة الألمانية تعتقل مراهقاً سورياً للاشتباه بصلته بـ “الدولة الإسلامية”





برلين- رويترز- قالت السلطات اليوم الأربعاء إن الشرطة الألمانية اعتقلت مراهقا سوريا (16 عاما) في نزل للمهاجرين قرب كولونيا للاشتباه باتصاله بأحد أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج والتعبير عن رغبته في تنفيذ هجوم بقنبلة.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي في برلين “أبدى استعداده لتنفيذ تفجير في دردشة على الانترنت”.

ومازال من غير الواضح ما إذا كان المراهق، الذي قالت الشرطة إنه اتجه للتشدد حديثاً فيما يبدو، يملك أي خطط محددة لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وقالت الشرطة في كولونيا أمس الثلاثاء إن تقييماً مبدئياً أشار إلى وجود “تهديد خطير”، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء “كشف فحص الهاتف المحمول الخاص بالمراهق وجود اتصالات بشخص يقيم في الخارج له صلات بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وأنه أراد تجنيد المراهق السوري لحساب أنشطة إسلامية”.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن شريك المراهق الذي أجرى الدردشة عبر الانترنت يقيم فيما يبدو في الشرق الأوسط.

وقال والد الشاب المعتقل جمال جيروديه إنه يأمل في الإفراج عن ابنه قريباً لأنه يثق في القضاء الألماني.

وأضاف الأب متحدثاً عن ابنه “هو غير مذنب”، ولم يرتكب أي جرائم، وربما يكون شخص حاول استغلاله.