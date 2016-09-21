﻿في اجتماع مغلق مع زعماء يهود في نيويورك السيسي يشيد بالتعاون الأمني مع إسرائيل

لندن ـ «القدس المحتلة»: أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمستوى التعاون بين السلطات المصرية وإسرائيل، والتنسيق الأمني السلس لضمان وضع آمن في شبه صحراء سيناء.

وجاءت الإشادة حسبما ذكرت صحيفة «جيروساليم بوست» في لقاء عقد كما قالت وراء أبواب مغلقة، مع قادة اليهود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس. ومن بين المنظمات التي شاركت «بني بريث» الدولية ومؤتمر اليهود العالمي.

ونسبت الصحيفة إلى تقارير أجنبية أن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في الهجمات ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء. كما تقدم وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ «8200» المساعدة للقوات المصرية في جمع المعلومات حول أعضاء التنظيم، وفك ألغازها.

وأكد السيسي للحاضرين أن مصر تسيطر على الوضع في سيناء، وثمن التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب على ما وصفه بالإرهاب.

وبالإضافة إلى الحديث عن التزام مصر بتحقيق السلام في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط لا سيما بين إسرائيل والفلسطينيين، أوضح السيسي للزعماء اليهود تصوره لمصر المستقبل وأكد التزامه بالإصلاحات الدينية وحقوق الإنسان. كما بحث الانتخابات المصرية والعدد الكبير من الشباب في مجلس الشعب.