﻿بغداد تعلن استعادة قرى جديدة جنوب الموصل ومناطق مهمة في الأنبار من تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: اعلنت القوات العراقية، انجاز الصفحة الاولى من عملية لاستعادة قضاء الشرقاط جنوب الموصل بنجاح كبير من تنظيم الدولة الذي انكسرت دفاعاته وهربت عناصره، بالتزامن مع تحرير مناطق في محافظة الأنبار.

وأعلنت قيادة عمليات نينوى التابعة للجيش العراقي عن تحرير أربع قرى تابعة لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل شمال البلاد، بالتزامن مع تحريرها لأربع قرى أخرى في محيط مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

و قال اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات محافظة نينوى إن قوات الفرقة 15، وجهاز مكافحة الإرهاب، بمساندة قوات الشرطة المحلية، ومقاتلي العشائر، شنوا هجومًا واسعًا على مواقع داعش، بمحيط ناحية القيارة، ونجحوا في تحرير قرى: جسمة، السكنية، الجرنا، والشبالي، وقتل نحو 19 مسلحًا، وأسر 5 آخرين، فضلا عن الاستيلاء على معدات قتالية متنوعة. مشيرا إلى أن العشرات من عناصر التنظيم فروا نحو الموصل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، أنه وبعد تحرير قريتي [أجمسة] [جرناف غربي]، والشبالي من عصابات التنظيم الإرهابية كانت مجمل خسائر العدو، تدمير خمس عجلات ملغومة، وإسقاط طائرتين مسيرة وقتل 22 داعشياً.

وأضاف كما تم تدمير رشاشتين أحاديتين، وعجلتي نوع بيكب.

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي اعلن من نيويورك اثناء مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، عن انطلاق عملية تحرير الشرقاط جنوب الموصل وجزيرة الخالدية وهيت في الأنبار من عناصر تنظيم الدولة.

واكدت مصادر امنية من ساحة المعركة، انه لا توجد حتى الآن مقاومة مهمة من عناصر التنظيم الذين هرب عدد كبير منهم من المدينة، مكتفين بزرع بعض العبوات الناسفة على الطريق، كما قامت قوات الأمن بإبطال مفعول سيارات ملغومة ومعالجة بعض قناصة التنظيم.

وأظهرت لقطات مصورة عرضها التلفزيون المحلي غارة جوية قرب مجمع سكني جنوبي الشرقاط، حيث تصاعدت أعمدة دخان من مواقع التنظيم المصابة بالقصف.

وذكر قائمقام قضاء الشرقاط علي دحدوح، ان القوات العراقية تمكنت من تحرير خمس قرى تابعة للقضاء خلال اليوم الاول في العمليات العسكرية لتحرير الشرقاط.

وأكد دحدوح في تصريحات إن القوات الأمنية استطاعت خلال عمليات الشرقاط التي انطلقت امس الاول الثلاثاء من تحرير منطقة العيثة والرمضانيات والخدعان شمال القضاء، أضافة إلى تحرير قرية المسيحلي ومزارع كرة التاج والحي السكني التابع لشركة الحضر التصنيع العسكري سابقاً من الجهة الجنوبية للقضاء.

وعن خسائر التنظيم، اعلنت مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان،عن مقتل القيادي في التنظيم المدعو أبو عبدالرحمن الشيشاني، جنوب الموصل في غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي. وأضاف البيان، أن الإرهابي البارز تاماس الشيشاني المعروف بـ(أبو عبدالرحمن الشيشاني) قتل مع عدد من مرافقيه، في 17 من ايلول/سبتمبر الجاري، قرب ناحية الشورى جنوب الموصل.

كما وقع قيادي في تنظيم داعش يدعى محمد عطية حمود، في أسر القوات العراقية بعد اصابته في معارك تحرير الشرقاط الثلاثاء، بعد ان ابيدت القوة التي ترافقه.

وفي قاطع عمليات الأنبار ،اعلن اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة والبادية، يوم الأربعاء، أن قطعات الجيش العراقي، بمساندة مقاتلي العشائر، حرروا منطقة جزيرة حديثة بالكامل غربي الأنبار.

وذكر أن جزيرة حديثة تضم قرى الخالدية والعميرية والكصيريات وبعض الأراضي الزراعية المحاذية لنهر الفرات شرق مدينة حديثة، وتحرير الجزيرة سوف يسهم بتقليل خطر التنظيم على مدينة حديثة وناحية البغدادي شرقيها. ‎

وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن القوات الأمنية تواصل تقدمها بنحو كبير لتحرير جزيرة هيت، مشيراً إلى أنه تم تدمير 3 مفارز هاون ورفع أكثر من 40 عبوة ناسفة من الطرق خلال عمليات تحرير جزيرتي هيت والبغدادي.

وأكد إن القوات الأمنية تمكنت، من تطهير منطقتي البو شعبان والبو رثيع ضمن قاطع جزيرة الرمادي، شمالي الأنبار، مبيناً ان العملية اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم. واضاف المحلاوي، ان القوات الأمنية بكافة صنوفها وبدعم من مقاتلي العشائر واسناد طيران التحالف تعمل على مسك المناطق المحررة في جزيرة الرمادي والاستعداد للتقدم لما تبقى من مناطق الجزيرة لتحريرها من عصابات (التنظيم) الإرهابي.

وضمن السياق، أعلن بيان خلية الإعلام الحربي، عن تحرير منطقة الكصيرات بالكامل والتي تقع في جزيرة البغدادي غربي محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان لها، ان قطعات الفرقة7 والحشد العشائري تحرر وتطهر منطقة الكصيريات في جزيرة البغدادي بالكامل، وان تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقة بعد تفكيك وتفجير 281 عبوه ناسفة وتدمير 3 عجلات مفخخة والاستيلاء على11 منصة اطلاق صواريخ وقتل 15 إرهابيا من التنظيم.