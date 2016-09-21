﻿وزيرة التربية الجزائرية و«إصلاحاتها» في قطاع التعليم تثير جدلا صاخبا في الساحة السياسية

الجزائر- من الطاهر بن سعيد: طغت مسألة الهوية والجدال المصاحب لها على الدخول المدرسي الجديد في الجزائر بين من رفعوا لواء الدفاع عن هويتها العربية الإسلامية وجعل الانجليزية اللغة الأجنبية الأولى في البلاد، وبين أطراف علمانية وفرنكوفونية تدعو إلى مزيد من الإصلاحات، بينما تخشى السلطات الجزائرية أن تستغل الأحزاب الإسلامية هذا النقاش في الانتخابات البرلمانية المقررة في ربيع 2017.

وجددت السلطات أكثر من مرة التأكيد على أن المدرسة ليست مجالا للمزايدة والمناورة السياسية، وأن ثوابت الأمة هي أساس المدرسة الجزائرية التي فتحت أبوابها من جديد للطلاب في الرابع من الشهر الجاري.

وقد وجدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، نفسها في موقع لا تحسد عليه، وفي مرمى سهام العديد من الأحزاب والتنظيمات النقابية والتيارات خاصة منها الإسلامية والقومية، على خلفية الإصلاحات التي تريد إدخالها على قطاع التعليم، لكن تلقى بالمقابل دعما من تيارات علمانية وفعاليات مدنية ونقابية كذلك.

والمسألة تتلخص في كون التيار الأول يرفض الإصلاحات التي تريد الوزيرة إدخالها على قطاع التعليم ويرى فيها انسلاخا عن مقومات المجتمع الجزائري وابتعادا عنها، كاللغة العربية والإسلام والأمازيغية، ويرفض أيضا المساس بالمناهج المدرسية، وبمادة ومكانة التربية الإسلامية، وباللغة العربية كمادة للتدريس، وبالتاريخ الوطني في المناهج التربوية.

كما يعيب هذا التيار على وزيرة التربية الوطنية استعانتها بخبراء فرنسيين في مجال التعليم – كما تسرب في وقت سابق – وهو ما قالت الوزيرة بشأنه في ذلك الوقت إن الأمر يتعلق بالاستعانة بخبراء أجانب في مجال «إعداد البرامج وليس المضمون». وأدخلت وزارة التربية هذ العام تعديلات على مناهج التعليم في الطور الأول (التعليم الأساسي)، وتخص تقليص حجم مواد العلوم الإنسانية مقابل زيادة المواد العلمية، وتقول الوزارة إنها بهدف رفع مستوى التلاميذ.

وتستعد الوزارة لعرض مشروع لإصلاح التعليم الثانوي أمام مجلس الوزراء لإصلاح البكالوريا (الثانوية العامة)، تقول معلومات مسربة إنه يتضمن استعمال الفرنسية كلغة للمواد العلمية بدل العربية وتقليص معاملات مواد مثل التربية الإسلامية والعربية والتاريخ.

ودعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، الأربعاء، إلى السحب الفوري لإصلاحات تم إدخالها على قطاع ‏التعليم، بدعوى تعارضها مع «ثوابت الشعب». وقال بيان للحزب: «تدعو الحركة إلى السحب الفوري لما يسمى بإصلاحات ‏الجيل الثاني، لما شهدته من خروقات تتعارض مع إرادة الشعب وثوابته، والتي أكدها المختصون والخبراء».‏

وأضاف «تؤكد الحركة على أن مسألة الثوابت خط أحمر، وتدعو كل القوى الحية في المجتمع للوقوف جبهة موحدة للتصدي ‏لمحاولات التغريب وتهديد الثوابت الوطنية». ويقصد الحزب بالثوابت: اللغة العربية، والدين الإسلامي باعتبارهما ركيزتان ‏للهوية الجزائرية، كما أعلن سابقا تشكيل لجنة داخلية لكشف تجاوزات جاءت بها هذه الإصلاحات. ‏

من جهته، كتب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامي)، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» ‏بمناسبة الدخول المدرسي الجديد مقالا تحت عنوان «لن تتوقف المناورة على المنظومة التربوية».‏وجاء فيه «حينما تحاول وزيرة التربية (وحلفاؤها ومن وراءها) طمأنة الجزائريين بأن إصلاحات المنظومة التربوية لا ‏تمس الإسلام واللغة العربية فتلك تقنية قديمة تستعملها الأقلية الإيديولوجية المتوغلة داخل السلطة في حربها المستمرة ‏للتمكين لمشاريعها». ‏

وقال النائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) «نحن نعترف أن قطاع التعليم في الجزائر بحاجة إلى إصلاح، لكن نريد لهذا الإصلاح أن يتماشى والموروث الحضاري للشعب الجزائري، ويتماشى ومضمون بيان أول تشرين الثاني / نوفمبر (الوثيقة الأساسية للثورة التحريرية: 1954/ 1962). وعن المآخذ التي يسجلها عما تقوم به وزيرة التعليم: «الوزيرة بن تُسيِّر القطاع بإيديولوجيتها الخاصة التي لا تتماشى وما يريده الشعب، ولا مع مواد الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية». وتابع: «ونحن نتحفظ على مقترح تقليص الحجم الساعي للغة العربية في الأطوار التعليمية لصالح الفرنسية، ومقترح تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي بالفرنسية، ومحاولة التمكين للغة الفرنسية على حساب اللغة العالمية ولغة العصر والتكنولوجيا- أي الإنكليزية- وكذا اقتراح حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا، وجعل مواد التاريخ والجغرافيا والأمازيغية والإنجليزية مواد غير أساسية».

وعلى هذا المنوال، يحذر نائب جبهة العدالة والتنمية مما تنوي وزيرة التربية القيام به، وقال إن الأمر وصل بها إلى حد التصريح في وقت سابق إن الهوية اختيارية، وأتت بخبراء فرنسيين سرا ليقوموا بالمهمة القذرة وليمرروا هذه الإصلاحات خلسة».

وأضاف «أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال تدخل أكثر من مرة لتصحيح ما قامت به الوزيرة، و يشدد في هذا السياق على أن قطاع التعليم بحاجة فعلا إلى إصلاحات، لكن للجزائر ما يكفي من الخبراء والأساتذة في الميدان كي يقوموا بهذه المهمة». وإلى جانب الأحزاب الإسلامية نجد أيضا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع للدعاة في الجزائر) ونقابات وشخصيات سياسية أخرى ترى فيما تقوم به الوزيرة مخالفا لركائز الهوية الجزائرية.

غير أن وزيرة التربية الوطنية، لا تقف وحدها في مواجهة الجميع، ولا في مواجهة هذا الرفض، بل هناك تيارات وجهات أخرى تقف معها للمضي قدما في مسار إصلاح قطاع التعليم في البلاد، على غرار حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب أكبر كتلة برلمانية. وبهذا الخصوص قال رئيس كتلته السياسية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد جميعي «بالنسبة لنا مبادئ ومقومات الهوية الوطنية خط أحمر لا يجب تجاوزه ويجب الحفاظ عليها، غير أننا في الوقت نفسه لا ننساق بسهولة وراء الأخبار الكاذبة، ونحن كحزب نتابع عن كثب مسار الإصلاحات التي تجرى في قطاع التعليم، ونقول كلمتنا بصوت عال لما تُمس مبادئ الهوية الجزائرية». وسط هذا التجاذب، تستعد وزيرة التربية نورية بن غبريط لتقديم مقترحات بشأن إصلاح امتحان البكالوريا للحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وهي لم تكشف حتى الآن عن فحوى هذه المقترحات. أما رئيس الوزراء عبد المالك سلال فحذر قبل أيام من محافظة سعيدة (غرب البلاد) بأن المدرسة «ليست مجالا للمزايدة والمناورات السياسية، وأن ثوابت الأمة أساس المدرسة الجزائرية وذلك أمر لن يتغير أبدا». ودعا إلى «الكف عن الضجيج السياسوي حول المدرسة»، وقبل ذلك، طمأن بأن مادة التربية الإسلامية لن تحذف من امتحان البكالوريا كما أشيع.

وامتد هذا الصراع الأيديولوجي إلى الإعلام حيث كتب الصحافي الجزائري المثير للجدل كمال داود في 9 أيلول / سبتمر 2016 مقالا في صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية (خاصة) تحت عنوان «أنقذوا بن غبريط… أنقذوا أطفالكم».

وجاء في المقال «إذا أردنا ألا يحمل أطفالنا الكلاشنيكوف والراية السوداء الكئيبة (راية تنظيم الدولة – «داعش») فعلينا إنقاذ السيدة الوزيرة (..) لأن الجريمة التي ارتكبتها هي إرادتها في أن تكون مدرستنا راقية وحرة وعصرية، أما أعداء مشروعها فهم الإسلاميون والعلماء القاعدون الذين لا فائدة منهم للأمة والمصابون بهستيريا الهوية».

وتابع «إذا كان كمال داود، يرى حقا هذا الخطر داهما فالظاهر أنه هو من يدفع إليه بهذا النوع من المقالات المُرعبة للمواطن،. وإذا لم يكن الأمر كذلك فهو يعيش في كوكب آخر يصوِّر له ما يصور حول واقع المدرسة الجزائرية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها».

«الاناضول»