﻿البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير

واشنطن – د ب أ: توقع المحللون أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على سياسته النقدية دون تغيير في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية التي بدأت أمس الأربعاء، في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد بعد تعثره خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بيانا رسميا إلى جانب تحديث التوقعات الاقتصادية لأعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي.

كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سنويا بمعدل 1.1 في المئة، وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وجاء الأداء المخيب للآمال خلال الربع الثاني بعد نمو الاقتصاد بمعدل 0.8 في المئة فقط خلال الربع الأول، حسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي.وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد رفع سعر الفائدة الرئيسية في كانون أول/ديسمبر الماضي لأول مرة منذ خفضها إلى ما يقرب من صفر في المئة في خريف 2008 بعد تفجر الأزمة المالية. ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر الفائدة ليتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية.

وفي خطابها يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي قالت لايل براينارد، عضو لجنة السياسات في مجلس الاحتياط، ان توقعات التضخم قد تتراجع، رغم أن معدل التضخم يقل بشدة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2 في المئة سنويا.

وأضافت أنه من غير المحتمل أن يؤدي التحسن التدريجي لسوق العمل إلى ارتفاع سريع للتضخم، وهو ما يعني أن مبررات تشديد السياسية النقدية غير كافية.