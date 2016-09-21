﻿تباين أسواق الخليج وتفوق السعودية ومصر تفقد قوة الدفع

دبي – رويترز: تباين أداء البورصات في الخليج أمس الأربعاء، فقد استمدت السعودية دعما من قطاع البتروكيميائيات، في حين فقدت مصر قوة الدفع مع قيام الصناديق المحلية والإقليمية بتصفية مراكز.

ارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المئة في معاملات متوسطة مع صعود خام برنت النفطي القياسي إلى أكثر من 46 دولارا للبرميل. وزاد سهم عملاق البتروكيميائيات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 0.9 في المئة.

وزاد مؤشر قطاع التأمين الرائج عادة بين المضاربين 1.7 في المئة، مع ارتفاع كل أسهمه تقريبا، ليعوض بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها هذا الأسبوع. وتقدم سهم «بوبا العربية» للتأمين الصحي وهي من الشركات المتوسطة 2.9 في المئة.

لكن أسهم البنوك تباينت، ليفقد مؤشر القطاع 0.2 في المئة. ونزل سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي مدرج، 2.7 في المئة.

وقال كونال داملي، من «سيكو البحرين» للسمسرة «البنوك السعودية متأثرة بقطاع الإنشاءات، لكننا نعتقد أن الاحتياطيات الرأسمالية للبنوك الكبيرة كافية.»

وقفز سهم مجموعة «سامبا» المالية 4.9 في المئة. وحقق البنك 11 في المئة من صافي ربح النصف الأول من العام من أنشطة الشركات.

وستكون البورصة مغلقة اليوم الخميس بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، وتستأنف العمل يوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول.

وتراجع مؤشر الأسهم القطرية 0.04 في المئة، بعد أن تقدم واحدا في المئة أمس الأول، مع إقبال الصناديق الخاملة على الشركات التي أصبحت مدرجة على مؤشر «اف.تي.إس.إي» للأسواق الناشئة.

وتراجعت سبعة أسهم من 22 سهما أصبحت على المؤشر، حيث فقد سهم مجموعة «إزدان القابضة» 1.2 في المئة، في حين تقدمت خمسة أسهم منها حيث ارتفع سهم مصرف الريان 0.3 في المئة.

لكن سهم «أريدُ» للاتصالات، الذي انضم إلى المؤشر، زاد 2.4 في المئة بعد أن قالت الشركة في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء انها لا تنوي بيع أي من حصتها في وحدة «إندوسات» الإندونيسية. كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام بأن الشركة تدرس بيع حصة للتركيز على أسواق الشرق الأوسط.

وعجز مؤشر دبي عن المحافظة على مكاسبه الضئيلة خلال المعاملات وتراجع 0.3 في المئة تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية.

وتراجعت أسهم «إعمار» العقارية 1.3 في المئة و»دبي للاستثمار» واحدا في المئة.

لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.2 في المئة، وإن كان النشاط أقل من الجلسات السابقة هذا الأسبوع. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني واحدا في المئة، بعد أن تراجع 6.7 في المئة منذ يوم الأحد.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 1.4 في المئة في أكبر حجم تداول له هذا الأسبوع، مع قيام الصناديق المحلية والإقليمية بالبيع حسبما أظهرت بيانات البورصة.

وتراجعت الأسهم الثلاثون على المؤشر، إذ انخفض سهم «عامر غروب» 6.9 في المئة، وسهم «القلعة» 5.3 في المئة.

وقال مدير محفظة في القاهرة «المستثمرون يحدوهم الأمل لكنهم لا يقفون في انتظار قرض الاثني عشر مليار دولار من صندوق النقد الدولي وحزمة الإجراءات الواجب أخذها لنيله.»

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5949 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4470 نقطة. لكن مؤشر دبي تراجع 0.3 في المئة إلى 3446 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.04 في المئة إلى 10253 نقطة. كما تراجع المؤشر العماني 0.03 في المئة إلى 5750 نقطة. أما المؤشر البحريني فقد ارتفع 0.2 في المئة إلى 1134 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 1.4 في المئة إلى 7938 نقطة.