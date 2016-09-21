﻿تقرير: توقع عودة ميزانية قطر إلى مستويات شبه متوازنة في 2018

الدوحة – وكالات: رجح تقرير اقتصادي، أصدره بنك قطر الوطني، ان تعود ميزانية الإمارة الى مستويات شبه متوازنة، وينخفض العجز فيها الى ما يناهز الصفر في المئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.

واوضح التقرير ان عجز الميزانية، المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017.

وتوقع البنك ان يبلغ العجز 5.3 في المئة من الناتج المحلي في 2016، و2.2 في المئة في 2017، قبل العودة إلى شبه توازن في 2018.

ورجح المصرف ان يتراجع العجز الى 0.8 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي السنوي في 2018، استنادا الى متوسط اسعار للنفط يبلغ 57.9 دولار للبرميل.

وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز 115 دولارا. وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل الى ما دون ثلاثين دولارا، إلا انه تعافى بعض الشيء اثر ذلك، ويتداول راهنا ما بين 40 و50 دولارا.

وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.

ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج الى اتخاذ اجراءات عدة، ابرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، واقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع ان تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.

ورجح بنك قطر الوطني ان يؤدي إدراج هذه الضريبة الى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط.

وعلى رغم سعي الحكومة القطرية الى ضبط النفقات العامة، الا ان المصرف رجح مضي الامارة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. على صعيد آخر ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، باعت سندات بالعملة المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى سد العجز في الميزانية الناجم عن تراجع أسعار الطاقة. وذكر البنك المركزي القطري عبر موقعه الإلكتروني أنه جمع 4.6 مليار ريال (1.26 مليار دولار) من بيع مجموعة من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية التي يصل مداها إلى 3 و5 و10 سنوات. وتراوح سعر الفائدة على هذه السندات بين 2.25 في المئة للسندات فئة 3 سنوات، و3.75 في المئة للسندات فئة 10 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى اتجاه أغلب دول الخليج النفطية إلى سوق السندات الدولية لسد العجز في ميزانيتها، نتيجة تراجع عائداتها من صادرات النفط الذي انخفضت أسعاره بشدة منذ منتصف .2014

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن سوق سندات الدول الخليجية قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول 2021، حيث من المتوقع أن تبيع السعودية سندات بقيمة 10 مليارات دولار في تشرين أول/أكتوبر المقبل، كما اختارت البحرين البنوك المكلفة بإدارة طرح سندات بحسب مصادر مطلعة، وكذلك تعتزم الكويت طرح سندات في أسواق المال.

وبحسب تقديرات بلومبرغ فإن قطر تواجه عجزا في ميزانيتها يقدر بحوالي 4.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين جمعت الحكومة 9 مليارات دولار في أكبر طرح سندات لدولة شرق أوسطية في أيار/مايو الماضي.