﻿أمريكا تبدأ السماح ببيع طائرات لإيران

باريس – رويترز: قالت مصادر في قطاع الطيران ان الولايات المتحدة بدأت في إصدار رخص للسماح ببيع طائرات ركاب غربية إلى إيران.

وقالت المصادر ان وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصتين تسمحان بتصدير بعض الطائرات من إنتاج «إيرباص» لإيران، ومن المتوقع أن تشرع بالموافقة على بيع طائرات من إنتاج «بوينغ» خلال أيام.

وأكد متحدث باسم «إيرباص» أن الشركة حصلت على رخصة أمريكية تغطي 17 طائرة في المجمل من المقرر تسليمها قريبا. وعلى الرغم من أن مقر الشركة في أوروبا، تحتاج «إيرباص» لموافقة الولايات المتحدة نظرا للعدد الكبير من المكونات الأمريكية في طائرات الشركة.

واتفقت الشركتان على بيع وتأجير أكثر من 100 طائرة لشركة إيران للطيران، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإعادة بناء القطاع بعد الاتفاق الذي توصلت إليه العام الماضي مع قوى دولية بشأن رفع العقوبات ذات الصلة ببرنامج طهران النووي.