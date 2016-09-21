﻿مشروع للطاقة الشمسية في أبوظبي يجتذب عرضا تنافسيا

أبوظبي – رويترز: تلقت أبوظبي ستة عروض لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 350 ميغاوات من الكهرباء في الإمارة. وقالت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ان أدناها يمثل واحدا من بين العروض الأكثر تنافسية في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر مشروع تجاري.

ويأتي إنشاء محطة سويحان المقترحة للطاقة الشمسية في شرق أبوظبي في إطار جهود العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط الرامية لتنويع قاعدة الطاقة، لتشمل مصادر الطاقة المتجددة، في ظل سعيها لتوليد سبعة في المئة من احتياجاتها من الكهرباء عبر موارد الطاقة النظيفة بحلول 2020.

وقالت الهيئة المملوكة للدولة في بيان ان أقل عرض بين العروض الستة يعادل 2.42 سنت/كيلووات ساعة.

وقال البيان «هو من الأسعار الأكثر تنافسية عالميا حتى الآن في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.» ولم يتم ذكر أسماء الشركات المتقدمة بالعروض.

وتنخفض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع تحسن تكاليف التكنولوجيا، في حين تسعى دول الشرق الأوسط لخفض الأسعار التي تدفعها مقابل مشروعات الطاقة الشمسية للاستفادة من أشعة الشمس الساطعة في المنطقة على مدار العام.

وفى مايو/أيار قالت إمارة دبي ان المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جذب عروضا يبلغ أدناها 2.99 سنت/كيلووات ساعة.

وستكون محطة سويحان أول انطلاقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة، وإن كانت شركة «مصدر» المتخصصة في الطاقة النظيفة أطلقت عددا من مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارة.

ولدى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حاليا 11 مشروعا مستقلا للماء والكهرباء تعمل بالغاز.

وقال بيان الهيئة ان من المتوقع أن يبدأ مشروع سويحان الإنتاج التشغيلي الربع الأول من عام 2019.

وفي ديسمبر/كانون الأول قال مصدر لرويترز إن الشركة المنفذة التي سيقع عليها الاختيار ستمتلك 40 في المئة من المشروع فيما ستحوز هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 60 في المئة.