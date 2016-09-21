﻿فنزويلا: إتفاق منتجي النفط سيرفع سعر البرميل بين 10ـ 15دولارا

كراكاس – رويترز: قال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، أمس الأول انه إذا جرى التوصل إلى اتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين خارجها فإن أسعار النفط الخام سترتفع عشرة دولارات إلى 15 دولارا للبرميل. جاءت تصريحات الوزير الفنزويلي في الوقت الذي تدعو فيه بلاده إلى التوصل إلى اتفاق من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.

وتناقش «أوبك» ومنتجون من خارجها، من بينهم روسيا، اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل، لكن لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الرئيسية، مثل الإطار الزمني للاتفاق والمعيار الأساسي له.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ»أوبك» ان هذا الاتفاق المحتمل قد يستمر لمدة عام واحد، وهي فترة أطول مما أشار إليها مسؤولون آخرون. وقال ديل بينو، الذي تدافع بلاده عن الأسعار وتدعو إلى إبرام اتفاق، في الوقت الذي يئن فيه اقتصادها الذي تقوده الدولة تحت وطأة انخفاض أسعار النفط «هذه أيام حاسمة.» وأضاف الوزير، الذي يرأس شركة «بي.دي.في.إس.إيه» الحكومية للنفط، في مقابلة مع إذاعة يونيون راديو الفنزويلية «نعتقد أنه إذا تم التوصل لهذا الاتفاق سيكون بإمكاننا رفع أسعار النفط بما بين عشرة دولارات و15 دولارا للبرميل.» ومن المقرر أن تعقد روسيا وأعضاء «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الجزائر يوم 28 سبتمبر/أيلول.

وقال ديل بينو «إذا توصلنا لاتفاق على الفور سندعو لاجتماع غير عادي لأوبك قد يعقد هناك لأننا سنكون جميعا حاضرين.» ودعا بعض المنتجين إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض التي تسببت في انهيار الأسعار خلال العامين الأخيرين بما أضر بإيراداتهم. وانهارت محادثات سابقة بخصوص تثبيت الإنتاج في أبريل/نيسان.