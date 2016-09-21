﻿مصر استوردت في السنة المالية الماضية 89 شحنة غاز مسال بقيمة 2.2 مليار دولار

القاهرة/ الأناضول: أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس»التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، أنها اشترت 89 شحنة غاز مسال خلال العام المالي 2015/2016 بتكلفة 2.2 مليار دولار، لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

وقالت «إيغاس» انها حققت خلال السنة المالية 2015/2016، 14 كشفاً جديداً وبلغ إجمالي المخزون حوالي 31.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و38 مليون برميل متكثفات.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز، نحو 5.6 مليار قدم مكعب، حسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، دون ذكر تفاصيل عن حصة الإنتاج المحلي من إجمالي الاحتياجات.

وقال محمد المصري رئيس شركة «إيغاس»، انه «تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبلغ استهلاك الكهرباء بنسبة 62 في المئة من الإنتاج المحلي للغاز، فيما بلغ استهلاك القطاع الصناعي نسبة 23 في المئة والمنازل وتموين السيارات بنسبة 5 في المئة والبترول والمشتقات 10 في المئة.

وأضاف المصري أن السنة الماضية شهدت توصيل الغاز الطبيعي إلى 715 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالي إلى 7.6 مليون وحدة سكنية حتى نهاية يونيو/حزيران 2016. وشهدت نفس السنة توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة في 34 مدينة وقرية جديدة في الصعيد والدلتا.

ويبلغ احتياطي مصر من الغاز الطبيعي نحو 90 تريليون قدم مكعب، بحسب تصريحات لوزير البترول السابق ورئيس الحكومة الحالي شريف اسماعيل في سبتمبر/أيلول 2014.

وكشف المصري عن الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، دون ذكر مزيد من التفاصيل