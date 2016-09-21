﻿تراجع عجز مصر التجاري بفضل ضوابط الاستيراد

القاهرة – وكالات: قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أمس الأول ان بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10 في المئة «إذا ومتى» خفضت السلطات قيمة العملة المحلية، وهى خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد.

وتسعى مصر جاهدة للتغلب على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب بعد انتفاضة 2011.

وفي يناير/كانون الثاني قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 في المئة، مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة، وسد الثغرات الجمركية، وتحسين ضوابط الجودة، وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات.

وقال قابيل إن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها. وأوضح في مقابلة أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع سبعة مليارات دولار منذ يناير/كانون الثاني، وذلك مع انخفاض الواردات بواقع ستة مليارات دولار وارتفاع الصادرات بمقدار مليار دولار.

وأضاف «هدفي على المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50 في المئة من الواردات، لكن (أقول) مجددا إن هذا يرتبط بحالة العملة. خفض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يساهم في نمو الصادرات بنحو عشرة في المئة.»

على صعيد آخر أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/حزيران، مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011،وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وأوجدت نقصا في العملة الصعبة حد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج واستئناف العمل في قطاعات مهمة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 2015-2016، التي انتهت في يونيو/حزيران، 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وذكر بيان للبنك المركزي إن هذا التحسن «يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.»

وبلغ إجمالي حجم الصادرات في السنة المالية 18.7 مليار دولار مقارنة مع واردات بقيمة 56.3 مليار دولار، وكلاهما أقل من السنة السابقة التي بلغ حجم الصادرات فيها 22.24 مليار دولار وحجم الواردات 61.31 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات السياحة إلى النصف تقريبا عند 3.77 مليار دولار مقارنة مع 7.37 مليار دولار قبل عام.

وعانى قطاع السياحة المصري، الذي يعد حجر زاوية في اقتصاد البلاد ومصدرا مهما للعملة الصعبة من أجل أن يتعافى منذ 2011. ويرجع الهبوط الحاد لأسباب منها الاشتباه في تفجير أدى إلى سقوط طائرة روسية وعلى متنها 224 شخصا كانت قادمة من أحد المنتجعات المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد عمادا آخر من أعمدة العملة الصعبة في البلاد 4.5 في المئة إلى 5.1 مليار دولار مقارنة مع 5.4 مليار قبل عام.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى سد الفجوة التمويلية وإعادة التوازن إلى سوق العملة، لكن على القاهرة أن تدبر أولا نحو ستة مليارات دولار من خلال تمويل ثنائي لنيل الموافقة على البرنامج.

هل سيساهم المركزي

في دعم الصادرات؟

تتصاعد الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية، وهى خطوة قد تجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية بين ليلة وضحاها، وتساعد في تقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستودرة من الخارج.

ويحوم سعر الجنيه المصري حول 12.5 جنيه للدولار في السوق السوداء، مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار.

وقال قابيل ان توقعات نمو الصادرات تستند تقريبا إلى سعر الصرف في السوق الموازية، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل أو أرقام.

وزادت التوقعات بخفض وشيك للجنيه بعدما توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات، من خلال عطاءات أسبوعية يعطي فيها الأولية لواردات السلع الأساسية مثل القمح والنفط والأدوية والمواد الخام.

لكن الجهود الرامية لخفض الواردات أثارت شكاوى من رجال الأعمال، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولارات.

وانتقد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي القواعد التي فرضت في وقت سابق هذا العام، والتي تُلزم المصنعين الأجانب بتسجيل مصانعهم في مصر، حيث اعتبروها بمثابة عراقيل أمام التجارة.

وقال قابيل إن القواعد لن تتغير وأن مصر واثقة أنها لم تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتابع «الهدف ليس الحد من التجارة، لأن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي سجلت بالفعل. بل الهدف هو ضمان أن تكون المنتجات التي ندخلها إلى البلاد ذات نوعية جيدة.»

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر، بحصة نسبتها 31 في المئة من إجمالي حجم التجارة. لكن قابيل قال ان هدف الصادرات المصرية هو التحرك صوب أفريقيا، التي تحظى فيها الصناعات المصرية «بميزة تنافسية قوية في قطاعات عدة».

وأضاف أن مصر صدرت سلعا قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار إلى أفريقيا، وتتطلع لرفع هذا الرقم بنسبة 15 في المئة في السنوات المقبلة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات – وهى مصدر رئيسي للحصول على العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها – عدلت مصر إجراءات التراخيص الصناعية، التي تستغرق حاليا ما يقرب من عامين.

كما اتخذت مصر خطوات لتشجيع المشروعات الصغيرة، وتبسيط استصدار التراخيص الغذائية، وتنمية صناعة السيارات من خلال استراتيجية طال انتظارها وينظر فيها البرلمان حاليا.

وقال قابيل ان هذه الخطة سترفع نسبة المكونات المنتجة محليا في السيارات إلى 60 في المئة، من 45 في المئة حاليا، خلال ثمانية سنوات، مضيفا «لدينا جميع البنية التحتية المناسبة لتنمية هذا النشاط.»

من جهة ثانية ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 6.25 في المئة خلال السنة المالية 2015/2016، مقارنة بالسنة السابقة.

وقال البنك المركزي المصري في بيان أمس الأربعاء ن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بلغ 6.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 6.4 مليار في السنة السابقة، بزيادة قدرها نحو 400 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في مصر في مطلع يوليو/تموز.

وأرجع المركزي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول المصري حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار.

وتعول مصر على الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الصعبة في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد، خاصة في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، إن بلادها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال االسنة المالية 2016/2017.

من جهة ثانية كشف البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.7 في المئة خلال السنة المالية 2015/2016، مقارنة بالسنة السابقة.

وقال البنك في بيان ان صافي التحويلات الخاصة من المصريين العاملين في الخارج تراجع إلى 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة

وأدى اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازي (السوداء) إلى امتناع عدد كبير من المصريين بالخارج، عن تحويل الأموال إلى الداخل المصري عبر الجهات الرسمية، لبيعها في السوق الموازية.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 8.88 جنيه في البنوك منذ منتصف مارس/آذار 2016، بينما يدور في فلك 12.60 جنيهاً في السوق الموازية.

وشكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، واستمرت في الزيادة لتصل في نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 19.3 مليار دولار.

كما أظهرت أرقام البنك المركزي تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9 في المئة لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.