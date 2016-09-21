﻿إسرائيل تمنع منتخب فلسطين الشاطئي من السفر! ‎

غزة – الأناضول: قال مسؤول رياضي فلسطيني في قطاع غزة إن السلطات الإسرائيلية منعت سفر أعضاء منتخب فلسطين للكرة الشاطئية، من القطاع إلى فيتنام، للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية الخامسة. وقال عماد هاشم، رئيس منتخب فلسطين للكرة الشاطئية، إن «السلطات الإسرائيلية منعت سفر جميع أعضاء المنتخب والمكوّن من 14 رياضياً، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع». وأضاف أن «المنع الإسرائيلي قد يتسبب في إلغاء مشاركة الفريق في هذه الدورة» المقرر انطلاقها السبت المقبل. ووفق المسؤول نفسه، لم توضح السلطات الإسرائيلية أسباب المنع. وتحتاج مغادرة الفلسطينيين القطاع عبر معبر بيت حانون- إيرز، إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

بوسكيتس يجدد لبرشلونة 5 مواسم بشرط جزائي 200 مليون يورو!

برشلونة – الأناضول: أعلن نادي برشلونة تجديد التعاقد مع سيرخيو بوسكيتس لمدة 5 سنوات لينتهي عقد اللاعب مع الفريق عام 2021. وأوضح النادي، أنه اتفق مع بوسكيتس على التعاقد لمدة 5 مواسم، مع إمكانية التجديد لموسمين بعد نهاية عام 2021. ولم يتم الكشف عن المقابل المالي الذي سيتقاضاه بوسكيتس نظير التجديد، إلا أنه تم وضع شرط جزائي في عقده بمبلغ 200 مليون يورو، ليكون رحيله صعبا عن العملاق الكتالوني في ظل اهتمام العديد من الفرق، أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. وبدأ بوسكيتس (28 عاما) مشاركاته مع الفريق عام 2008، وخاض 390 مباراة في مختلف البطولات وتمكن من التتويج معه بالعديد من المسابقات أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في 2009 و2011 و2015.

بلنسية يقيل مدربه أيستاران!

مدريد – د ب أ: أعلن نادي بلنسية الأسباني إقالة مدربه باكو أيستاران بعد أربع مباريات فقط قاد فيها الفريق في الدوري. وكان أيستاران تولى تدريب بلنسية منذ ستة شهور خلفا لغاري نيفيل وأنقذ الفريق من الهبوط. لكن الفريق فشل في الحصول على أي نقطة هذا الموسم حتى الآن ويحتل المركز الأخير في الدوري. ويرجح أن يتولى فورو، الذي تولى تدريب الفريق بصفة مؤقتة على فترات، تدريب الفريق عندما يواجه ألافيس اليوم، بينما يبحث النادي عن البديل الدائم. وكان بلنسية، الفريق الأكثر مديونية في الدوري الأسباني، باع عددا من لاعبي الصف الأول هذا الصيف. وتعاقب ثمانية مدربين على تدريبه في السنوات الخمس الماضية.

أنطاليا سبور التركي يستبعد الكاميروني إيتو

أنطاليا – الأناضول: أعلن أنطاليا سبور التركي، استبعاد النجم الكاميروني صامويل إيتو من الفريق، جراء تدوينة عبر حسابه الخاص على «انستغرام». وقال إيتو في تدوينة نشرها باللغة التركية على انستغرام: «تذكير: لا أعرف هل بعضهم لا يحترمني لأنني أسود، لكنني لن أنجر لهذا، ولن أنزل من منزلتي». وأضاف أن «الموسم الجاري هو الثامن عشر لي في الملاعب، دائما قمت بعملي بجد واجتهاد، ولهذا السبب فزت بالكؤوس والجوائز وحققت نجاحات كبيرة، وسأواصل تحقيق النجاح، لن أتشاجر مع أحد من أجل أنطاليا سبور، لأن الفريق هو المهم لي الآن، البعض اشترى كُتّابا لنشر أخبار كاذبة لتشويه اسمي، علينا احترام بعضنا بعضا، ومن لا يحترم الآخر لا يستحق الاحترام». وفي بيان لأنطاليا سبور، عقب تدوينة اللاعب الكاميروني، قال إن «النادي قرر استبعاد إيتو، إثر ما نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، وسيحقق مجلس إدارة النادي في ما نشر». وأضاف أن إيتو سيواصل تدريبه منفردا بعيدا عن الفريق الأول وفق برنامج تدريبي وضعه المدرب، ولن يشارك في المباريات، وأن الإدارة تنتظر دفاع اللاعب، قبل أن تعطي قرارها الأخير.

إيقاف عضو في الاتحاد السعودي لعام وتغريمه 300 ألف ريال!

الرياض – د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي قرارا بإيقاف عضو مجلس ادارة الاتحاد عبداللطيف بخاري لمدة عام ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بجانب تغريمه مبلغ 300 ألف ريال. وصدر القرار على خلفية تغريدة نشرها بخاري في 22 آب/ أغسطس الماضي على حسابه على «تويتر» أعرب فيها عن شكوكه في أن بطولة الدوري قد تحسم للهلال، حيث جاء نص تغريدته: «الهلال يمتعني جدا في لعبه وجدير بالبطولة، ولكني أشم هناك عمل خفي وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكينه ببطولة الدوري دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع». وأكدت لجنة الانضباط ارتكاب بخاري مخالفة جسيمة تتمثل في التجريح والإساءة والاتهام والتشكيك في نزاهة ومصداقية الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارته ولجانه والبطولات والمسابقات التي ينظمها، عبر وسائل الإعلام المختلفة بدون وجود دليل يثبت ذلك.