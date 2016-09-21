﻿رئيسة بلدية روما ستسحب دعمها لطلب الاستضافة

روما – رويترز: قال مسؤول في بلدية روما إن رئيسة البلدية فرجينيا راغي ستسحب دعمها لطلب العاصمة الايطالية لاستضافة أولمبياد عام 2024 الصيفي.

وتنتمي راغي إلى حركة النجوم الخمس المعارضة، وفازت برئاسة البلدية في يونيو/ حزيران الماضي. وكثيرا ما عبرت عن شكوكها في قدرة العاصمة الايطالية المثقلة بالديون على استضافة الحدث الرياضي الكبير، قائلة أن مدينتها لا يمكنها تقديم الاستثمارات المطلوبة لهذه المهمة غير الهينة. وسبق للعاصمة الايطالية استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 1960، في حين ستقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020. وإذا خرجت العاصمة الايطالية من السباق فان المنافسة ستقتصر على ثلاث مدن هي باريس ولوس انجليس وبودابست. ويؤيد ماتيو رينتسي رئيس وزراء ايطاليا طلب روما، في حين قال رئيس اللجنة الأولمبية الايطالية جوفاني مالاغو إن الطلب سيفشل إن تخلت بلدية العاصمة عن تأييده. ومن المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية المدينة التي ستحظى باستضافة الحدث الذي يقام كل أربعة أعوام في سبتمبر/ أيلول 2017.