﻿الاتحاد الدولي للتنس يبرئ الامريكية ليبتشنكو من التنشط!

لندن – رويترز: قال الاتحاد الدولي للتنس إنه سمح بعودة الأمريكية فارفارا ليبتشنكو إلى منافسات التنس بعد ثبوت عدم ارتكابها أي مخالفة للوائح العقاقير.

وسقطت ليبتشنكو المصنفة 79 عالميا في اختبارات عقاقير بعد ثبوت وجود مادة ميلدونيوم التي أضيفت للمواد المحظورة في أول يناير/ كانون الثاني الماضي في عينتها في وقت سابق من العام الحالي. وبناء على نتائج الفحوص أوقفت اللاعبة المولودة في أوزبكستان تلقائيا في مارس/ آذار، لكنها نجحت في إلغاء الإيقاف بعد الطعن عليه قائلة إن بقايا مادة ميلدونيوم التي وجدت في عينتها تعود لآثار الأقراص التي توقفت عن تناولها «في 20 ديسمبر 2015 أو نحو ذلك». وبناء على نصيحة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قال الاتحاد الدولي للتنس في بيان إن رواية اللاعبة الأمريكية لا تتناقض مع نتائج الفحوص، ومن ثم سمح لها بالعودة للمنافسات من جديد وإلغاء أي إيقاف سابق يتعلق بهذه القضية إلى جانب إلغاء النتائج الايجابية للفحوص التي خضعت لها خلال العام الحالي. ومن المقرر أن تبت محكمة التحكيم الرياضية في الطعن الذي تقدمت به اللاعبة الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا ضد قرار إيقافها لمدة عامين بسبب وجود مادية ميلدونيوم في عينتها في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للتنس إنه يستعد حاليا لإجراء تغييرات هائلة على نظام بطولة كأس ديفيز بعد نحو قرن من إقامتها بنظامها الحالي. وقدم ديفيد هاجيرتي الرئيس الجديد للاتحاد اقتراحا بإقامة فعاليات الدور النهائي للبطولة سنويا في مكان يحدد قبلها بسنوات وألا يقام بنظامه الحالي على ملعب أي من الفريقين المتنافسين على أن يسري هذا أيضا لمسابقة كأس الاتحاد لفرق السيدات. ويطبق هذا النظام المقترح في العديد من البطولات الأخرى مثل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي نجحت في جذب الاهتمام والعقود الخيالية للرعاية والبث التلفزيوني من خلال اختيار مدينة لاستضافة المباراة النهائية للبطولة سنويا بغض النظر عن هوية الفريقين المتنافسين في النهائي. وينتظر طرح هذه المقترحات للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية في آب/ أغسطس 2017. وتبدأ عملية التقدم بالملفات من المدن الراغبة في استضافة نهائي كأس ديفيز أو كأس الاتحاد في كانون الأول/ ديسمبر على أن يتخذ القرار قبل الصيف المقبل. وتتضمن الخطط المقترحة أيضا تمديد حجم مسابقة كأس الاتحاد إلى 16 فريقا في المجموعة العالمية.