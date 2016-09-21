﻿الدوري المصري: الأهلي يتحدى الإصابات والذئاب في غياب الزمالك!

القاهرة – د ب أ: يتطلع الأهلي لمواصلة تقدمه بالدوري المصري للدفاع عن لقبه عندما يواجه اليوم المقاولون العرب ضمن المرحلة الثانية، في غياب الزمالك للمرحلة الثانية على التوالي لارتباطه بالمواجهة مع الوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره بالدوري بفوز متواضع على الإسماعيلي بهدف نظيف، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمة مريرة 1/3 في الافتتاح أمام الاتحاد السكندري. ويغيب عن الأهلي الرباعي مروان محسن وباسم علي ورامي ربيعة وأحمد حجازي للإصابة. وأكد حسام البدري مدرب الأهلي صعوبة مواجهة المقاولون، مشيرا إلى أن الذئاب من أكثر الفرق التي تتسم باللعب الجماعي واللاعبين صغار السن الذين يرهقون خصمهم طوال المباراة للياقتهم العالية وقدراتهم الفنية الرائعة. وشدد البدري على أن فريقه يخوض كل مباريات الدوري للفوز فقط باعتبارها لقاءات كؤوس دون النظر إلى المنافس وحجمه وقدراته. في المقابل، يخوض المقاولون مباراة الأهلي بحثا عن تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام الاتحاد، خاصة وأن لقاءات الذئاب والشياطين في الدوري دائما ما تتسم بالقوة والندية. وأكد محمد عودة مدرب للمقاولون أن فريقه يعلم جيدا حجم ومكانة الأهلي لكنه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تصحيح مسار الذئاب. ويلتقي الإسماعيلي الانتاج الحربي ويلعب طنطا أمام أسوان، فيما يلعب الداخلية مع بتروجت ويلتقي إنبي فريق الشرقية في لقاء معلق بعدما هدد مجلس إدارة الشرقية (الصاعد حديثا) بالانسحاب من الدوري إذا لم تتم الموافقة على طلبه بإقامة مبارياته على ملعب استاد الجامعة بالزقازيق. وتختتم المرحلة السبت المقبل بثلاث مباريات حيث يلتقي سموحة مع مصر المقاصة والمصري مع النصر للتعدين ووادي دجلة مع الاتحاد السكندري.