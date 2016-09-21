﻿بلاتيني لا يزال يتقاضى أموالا من «الاتحاد»!

برلين – د ب أ: كشفت صحيفة «فرانكفورتر الماينه تسايتونغ» الألمانية أن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يزال يتقاضى أموالا من الاتحاد.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن «يويفا» أكد بشكل غير مباشر صحة هذه المعلومات، رغم تأكيد أحد أعضائه أن الرئيس السابق لهذه المؤسسة الرياضية الأوروبية لا يتقاضى أي أموال منها. وكانت اللجنة التنفيذية لـ»يويفا» حسمت الأمور المتعلقة بمستحقات بلاتيني في وقت سابق، حيث أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له إلى أن هذا الموضوع تم التعامل معه ومناقشته بناء على اقتراحات وتوصيات لجنة التعويضات الجديدة وبالتشاور مع بعض خبراء القانون. وترى الصحيفة الألمانية أنه بات واضحا أن بلاتيني سيحصل على تعويض وراتب تقاعد كبيرين. وواجه بلاتيني اتهاما بتقاضي مبلغ من المال مثير للاشتباه من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، عام 2011، وهو ما دفع لجنة القيم التابعة للفيفا إلى معاقبة المسؤول الفرنسي بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ست سنوات. وقلصت العقوبة في ما بعد إلى أربع سنوات من لجنة الاستئناف ومحكمة التحكيم الرياضي. يذكر أن «يويفا» اختار يوم الأربعاء الماضي السلوفيني الكسندر شيفرين لشغل منصب الرئيس خلفا لبلاتيني. وقال شيفرين في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «فرانكفورتر الماينه تسايتونغ»: «النزاهة والإخلاص عاملان في غاية الأهمية بالنسبة ليويفا، الذي يتعين عليه أن يعمل بجدية بالغة في كل ما يتعلق بالأمور المالية». كما طالب «يويفا» في الوقت نفسه بعدم التهرب من أي مواجهة أو صراع ضد بلاتيني في هذا الصدد.