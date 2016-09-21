﻿يورو 2020: رئيس اليويفا يرحب بإقامة البطولة في دول عدة ويعتبر لندن مثالية للختام

لندن – د ب أ: رحب السلوفيني ألكسندر شيفرين، الذي انتخب حديثا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بتنظيم عدة دول كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، معربا عن رضاه بشكل خاص عن استضافة انكلترا للمباراة النهائية للمسابقة.

وفي مهمته الرسمية الأولى كرئيس ليويفا، كشف شيفرين النقاب عن شعار البطولة في العاصمة البريطانية لندن، حيث قال: «بعد 24 عاما من تنظيم انكلترا لـ»يورو 96»، فإن كرة القدم تعود مرة أخرى إلى مهدها الأسطوري». وستقام مباريات البطولة في أكثر من 13 دولة أوروبية، فيما يستضيف ملعب «ويمبلي» العريق بلندن مباراتي الدور قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية. وأضاف شيفرين: «من الواضح أن اقامة هذا الحدث في لندن وملعب ويمبلي سيعكس الخبرة التنظيمية المتميزة». وواجه الشكل الحالي للمسابقة انتقادات عدة، حيث يرى البعض أن الجماهير الراغبة في متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة ربما تواجه مشاكل في السفر بالإضافة للتكاليف الباهظة. وتمتد فعاليات البطولة من العاصمة الأيرلندية دبلن حتى نظيرتها الآذرية باكو، ومن العاصمة السويدية ستوكهولم حتى سكوبي عاصمة مقدونيا. ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة أيضا في مدن مينسك وبروكسل وصوفيا وكوبنهاغن وميونيخ وبودابست والقدس ورشوما وأمستردام وبوخارست وسان بيترسبرغ وغلاسغو وبلباو وكارديف. وختم شيفرين حديثه قائلا: «هناك متعة كبرى في أن تكون لديك القدرة على منح تنظيم «يورو 2020» للعديد من الدول والمدن، حتى تقوم كرة القدم بدورها كجسر بين الدول، وان تجعل المنافسة اقرب إلى الجماهير، الذين يشكلون شريان الحياة للبطولة». يذكر أن منتخب البرتغال توّج للمرة الأولى في تاريخه بلقب النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت بفرنسا قبل نحو 3 شهور.