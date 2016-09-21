﻿الدوري الألماني: دورتموند يسحق فولفسبورغ بخماسية ويتصدر

برلين – رويترز: سحق بروسيا دورتموند منافسه فولفسبورغ صاحب الأرض 5-1 بفضل ثنائية من بيير إيمريك أوباميانغ ليتصدر الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وأصبح رصيد دورتموند، الذي سجل 11 هدفا في آخر مباراتين بالدوري، تسع نقاط مثل البايرن الذي لعب في وقت متأخر أمس مع هيرتا برلين ثالث الترتيب بتسع نقاط أيضا. وبدأ دورتموند المباراة بقوة وتقدم بهدف سجله رفائيل غيريرو بتسديدة من مدى قريب بعد مرور أربع دقائق فقط. وأضاف دورتموند الهدف الثاني عندما وضع المتألق غيريرو الكرة في طريق أوباميانغ الذي راوغ أحد المدافعين بطريقة رائعة قبل أن يضع الكرة داخل مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 17. وحاول فولفسبورغ تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة لكن الحارس رومان بوركي منع محاولة من ماريو غوميز قبل أن يتصدى لركلة حرة قوية نفذها ريكاردو رودريغز. وأهدر غوميز مهاجم ألمانيا فرصة خطيرة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما حاول تحويل كرة عرضية إلى هدف لكن الحارس بوركي أبعد الكرة بيده من على خط المرمى. لكن الحارس السويسري أخفق بعد ذلك في التصدي لتسديدة البديل دانييل ديدافي لتصبح النتيجة 2-1. ولم تستمر انتفاضة فولفسبورغ إذ سجل دورتموند هدفين في غضون أربع دقائق بعدما صنع البديل غونزالو كاسترو هدفا لعثمان ديمبلي ثم ساعد أوباميانغ على تسجيل هدفه الثاني في المباراة. وسجل أوكاش بيشتشك غير المراقب الهدف الخامس لدورتموند بعدما قابل ركلة ركنية في الدقيقة 73 في مرمى فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز العاشر برصيد خمس نقاط. ورفع إينتراخت فرانكفورت رصيده إلى تسع نقاط أيضا بعدما فاز 2-صفر على إنغولشتاد بينما مني هامبورغ بخسارته الثالثة في أربع مباريات وتعثر 1-صفر أمام فرايبورغ. ويحتل هامبورغ المركز 16 برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات وبات مستقبل مدربه برونو لاباديا على المحك.