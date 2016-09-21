﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يتصدر مؤقتا بفوز كبير على ديجون

باريس – د ب أ: قفز باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بفوزه الكبير والمنطقي 3/صفر على ديجون في المرحلة السادسة، والتي شهدت أيضا فوز تولوز على مضيفه ليل 2/1.

ولم يجد سان جيرمان حامل اللقب أي صعوبة في التغلب على ديجون الصاعد هذا الموسم، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للصدارة بفارق الأهداف فقط أمام موناكو فيما تجمد رصيد ديجون عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر. وأنهى سان جيرمان الشوط الأول بهدفين سجلهما آدم لانغ لاعب ديجون عن طريق الخطأ في الدقيقة 15 وإدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 26. وأضاف لوكاس مورا الهدف الثالث في الدقيقة 67. وسجل المهاجم السويدي أولا تويفونين هدفين ليقود فريقه تولوز لفوز ثمين ومتأخر 2/1 على مضيفه ليل في افتتاح المرحلة. وقفز تولوز إلى المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف سان جيرمان وموناكو وبفارق الأهداف فقط أمام نيس، فيما تجمد رصيد ليل عند أربع نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة. وسجل تويفونين هدفيه في الدقيقتين 12 و78 فيما سجل ماركو باسا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.