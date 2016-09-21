﻿الدوري الاسباني: اشبيلية يصعد إلى المركز الثاني بعد الفوز على بيتيس

برشلونة – رويترز: صعد أشبيلية بطل الدوري الأوروبي إلى المركز الثاني في الدوري الاسباني بعد فوزه المثير للجدل 1-صفر على جاره ريال بيتيس.

وأحرز الأرجنتيني غابرييل ميركادو هدف الفوز عندما سدد من مدى قريب في الدقيقة 51. واعتقد بيتيس أنه تعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عندما هز لاعبه اليكس الغيريا شباك الخصوم مستغلا كرة عرضية من روبن كاسترو، لكن حكم المباراة خافيير فرنانديز استرادا ألغى الهدف بداعي التسلل وسط احتجاجات كبيرة من جانب بيتيس. ورفع أشبيلية رصيده بعد الفوز إلى 11 نقطة من خمس مباريات متخلفا بنقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر والذي التقى فياريال في وقت متأخر أمس. في حين يحتل برشلونة البطل المركز الثالث بتسع نقاط قبل مواجهته ضيفه أتلتيكو مدريد الخامس في الترتيب برصيد ثماني نقاط في وقت متأخر أمس أيضا. وفي مباراة أخرى حقق ملقة فوزه الأول هذا الموسم بعدما حول تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه ايبار. ويحتل ملقة المركز 12 بخمس نقاط في حين يحتل ايبار المركز السابع بعدما توقف رصيده عند سبع نقاط اثر هزيمته الثانية هذا الموسم.

الدوري الإيطالي: ميلان يفوز مجددا ويهزم لاتسيو

روما – رويترز: حقق ميلان انتصارين متتاليين في الدوري الإيطالي للمرة الاولى منذ فبراير/ شباط الماضي بعدما تفوق 2-صفر على لاتسيو بفضل استمرار تألق كارلوس باكا وهدف من مباي نيانغ.

وحصل ميلان بقيادة فينشنزو مونتيلا على مزيد من الثقة بعدما خسر في أول جولتين وتقدم إلى المركز الثالث في الدوري برصيد تسع نقاط وقدم عرضا قويا أمام لاتسيو الذي يحتل المركز السابع بسبع نقاط. وقال ريكاردو مونتوليفو قائد ميلان: «الروح القتالية القوية التي تحلينها بها في آخر مباراتين هي ما نحتاجه لمواصلة المضي قدما». وسجل باكا هدفه الخامس هذا الموسم في الدقيقة 37 عندما هز شباك الحارس توماس ستراكوشا الذي يشارك لأول مرة في المسابقة. وقال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو: «كان يجب أن نتقدم بهدف لكننا بدلا من ذلك استقبلنا هدفا ساذجا. حاولنا التعافي لكن لم نلعب بنظام في الشوط الثاني». وأهدر ميلان فرصة لإضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وتطور أداء لاتسيو بعد إجراء تغييرين في بداية الشوط الثاني، لكن ميلان أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها نيانغ بالدقيقة 74. وأخفق لاتسيو في تحقيق فوزه الأول في الدوري الإيطالي على ميلان في «سان سيرو» منذ 1989. ويستضيف يوفنتوس، الذي خسر 2-1 أمام غريمه الإنتر يوم الأحد الماضي، منافسه كالياري ضمن تسع مباريات أقيمت في وقت متأخر أمس، بينما لعب نابولي المتصدر مع جنوى ويبحث كروتوني عن انتصاره الأول في المسابقة في ضيافة روما.

كأس هولندا: تأهل آيندهوفن إلى الدور الرابع

امستردام – الأناضول: تأهل آيندهوفن، إلى الدور الرابع لكأس هولندا، بعدما تغلب على مضيفه دن بوش بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدور الثالث.

وسجل ثلاثية آيندهوفن، مارت ليدر (هدفين)، وراي فلويت في الدقائق 11 و79 و87، بينما جاء هدفا دن بوش عن طريق أردا هافار وماريو بيلاتي في الدقيقتين 24 و83.

وأسفرت بقية النتائج، عن فوز إيمن على سكيفينينخن 2/1، والمير سيتي على راينس بورغسه بويز 2/0، وغرونينخن على كابيلي 3/0. كما فاز كامبور على رينفوغلس بهدف نظيف، وفينلو على بريدا 2/0، وتلستار على كوجيك 3/1، وإكسيلسيور على باريندريتشت بهدف نظيف، وآيسلميرفوجيلس على أشيليس 3/1، و فالفيك على إخت بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، فاز كوزاكين بويز على هلموند سبورت، بينما تغلب هيرينفين على دي غرافشاب 5/1. وبركلات الترجيح، فاز جوردان بويز على هيردينبرغ 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، وفوليندام على ماستريخت 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3. ويعد أياكس أكثر الفرق تتويجا بكأس هولندا بـ18 لقبا، بينما فاز فينورد بالنسخة الماضية للبطولة.

كأس دوري اسكتلندا: تأهل رينجرز ومورتن إلى الدور الثالث

غلاسغو – الأناضول: تأهل غلاسغو رينجرز ومورتن، إلى الدور الثالث من كأس دوري اسكتلندا. واكتسح رينجرز ضيفه كوين اوف ذا ساوث بخماسية نظيفة ضمن منافسات الدور الثاني. وسجل الأهداف الخمسة، جيسون هولت وأندي هاليداي ومارتن واغهورن (هاتريك) في الدقائق 33 و62 و63 و71 و83. وتغلب مورتن على ضيفه دندي يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المرحلة ذاتها. ولعب في وقت متأخر أمس، سيلتك مع نظيره ألوا في الدور الثالث. ويعد غلاسغو رينجرز أكثر الفرق فوزا بكأس دوري اسكتلندا بـ4 ألقاب، وتوّج فريق روس كاونتي باللقب في نسخته الماضية.

الدوري المكسيكي: رونالدينيو يخوض مباراة ودية مع فريق من الدرجة الثالثة!

مونتيري – د ب أ: يخوض النجم البرازيلي رونالدينيو مباراة ودية مع فريق «النجوم الخمسة»، الذي يلعب في القسم الثالث من الدوري المكسيكي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمدينة مونتيري المكسيكية، حسبما أعلن النادي المكسيكي في بيان له.

وقال رونالدينيو في مقطع مصور: «مرحبا، سأكون في مونتيري في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر لخوض مباراة مع النجوم الخمسة، أنتظرك في هذا الحفل الكبير». ويستعد نادي «النجوم الخمسة» لبدأ مشواره في القسم الثالث للدوري المكسيكي. ويقع نادي «النجوم الخمسة» في مدينة مونتيري، عاصمة ولاية «نويبو ليون» في شمال المكسيك، ويدربه الأسباني خوان كورتيس ديغيز. ويعود رونالدينيو (36 عاما)، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، مرة أخرى للظهور في عالم الكرة المكسيكية، بعد أن لعب في صفوف نادي كويريتارو في القسم الأول من الدوري المحلي في موسم 2015/2014.